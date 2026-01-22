Hírlevél
migráns

Németországban fogták el a 13 éves mostohatestvérét megerőszakoló szomáliai migránst

21 perce
Olasási idő: 4 perc
Európát is bejáró bűnügyi ügyben történt áttörés: a német rendőrség Frankfurtban elfogta azt a szomáliai származású migránst, akit az Egyesült Királyság hatóságai köröztek, mert a gyanú szerint éveken át szexuálisan bántalmazta 13 éves mostohatestvérét.
migránsNémetországerőszakelfogáskörözés

A 26 éves migráns férfit – aki holland állampolgár, de Szomáliában született – közvetlenül egy repülőút után vették őrizetbe a frankfurti repülőtéren. A gyanúsított Etiópiából, Addisz-Abebából érkezett Németországba, ahol a szövetségi rendőrség azonnal intézkedett ellene egy nemzetközi elfogatóparancs alapján, írta a The Sun.

migráns
Német rendőrök (Fotó: Képernyőkép)

A rendőrség közleménye szerint a férfit azzal vádolják, hogy 2020-ban, az Egyesült Királyságban tartózkodva többször megerőszakolta 13 éves mostohatestvérét. 

A brit hatóságok már 2023 decembere óta keresték a gyanúsítottat.  A rendőrség tájékoztatása szerint az elfogást követően a férfit az illetékes frankfurti bíró elé állították, majd őrizetbe vették. A német hatóságok hangsúlyozták: mivel a gyanúsított jogosult a kiadatás megtámadására, az eljárás 10 és 60 nap közötti időtartamot is igénybe vehet, ami az ilyen ügyekben megszokottnak számít.

A migránsok által elkövetett bűncselekmények mindennaposak mára Európában

Az eset újabb súlyos példája annak, hogy az Európába érkező migránsokhoz köthető erőszakos bűncselekmények komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek. Az elmúlt időszakban több hasonló ügy is napvilágot látott Nyugat-Európában: Nagy-Britanniában nemrég hét év börtönre ítéltek egy migránst nemi erőszakért, míg egy afgán származású férfit szexuális zaklatás miatt marasztaltak el.

A most elfogott szomáliai férfi sorsáról a következő hetekben döntenek, de a brit hatóságok egyértelművé tették: mindenképpen felelősségre vonják.

Nemrég arról írtunk, hogy hatalmas botrányt kavart Hollandiában egy oknyomozó riport. Évekig tartó szexuális erőszaknak, zaklatásnak és fizikai fenyegetéseknek voltak kitéve azok a diákok, akiket egy „integrációt segítő” program keretében menekültekkel költöztettek össze Amszterdamban.

