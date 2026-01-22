Németországban fogták el a 13 éves mostohatestvérét megerőszakoló szomáliai migránst

A 26 éves migráns férfit – aki holland állampolgár, de Szomáliában született – közvetlenül egy repülőút után vették őrizetbe a frankfurti repülőtéren. A gyanúsított Etiópiából, Addisz-Abebából érkezett Németországba, ahol a szövetségi rendőrség azonnal intézkedett ellene egy nemzetközi elfogatóparancs alapján, írta a The Sun.

A rendőrség közleménye szerint a férfit azzal vádolják, hogy 2020-ban, az Egyesült Királyságban tartózkodva többször megerőszakolta 13 éves mostohatestvérét.

A brit hatóságok már 2023 decembere óta keresték a gyanúsítottat. A rendőrség tájékoztatása szerint az elfogást követően a férfit az illetékes frankfurti bíró elé állították, majd őrizetbe vették. A német hatóságok hangsúlyozták: mivel a gyanúsított jogosult a kiadatás megtámadására, az eljárás 10 és 60 nap közötti időtartamot is igénybe vehet, ami az ilyen ügyekben megszokottnak számít.

A migránsok által elkövetett bűncselekmények mindennaposak mára Európában

Az eset újabb súlyos példája annak, hogy az Európába érkező migránsokhoz köthető erőszakos bűncselekmények komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek. Az elmúlt időszakban több hasonló ügy is napvilágot látott Nyugat-Európában: Nagy-Britanniában nemrég hét év börtönre ítéltek egy migránst nemi erőszakért, míg egy afgán származású férfit szexuális zaklatás miatt marasztaltak el.

A most elfogott szomáliai férfi sorsáról a következő hetekben döntenek, de a brit hatóságok egyértelművé tették: mindenképpen felelősségre vonják.

