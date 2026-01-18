Újabb aljas támadást intéztek Magyarország ellen Brüsszelből

Nem volt elég a brüsszeli bürokratáknak, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) korábban példátlan, politikai indíttatású ítéletben kötelezte Magyarországot 200 millió euró, valamint napi 1 millió euró megfizetésére amiért nem hajlandó beengedni a területére a migránsokat. Most a baloldali európai parlamenti képviselők újabb fokozatba kapcsolták a magyarellenes hadjáratot.

Orbán Viktor nyilvánvalóvá tette, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Egy január 7-én benyújtott írásbeli kérdésben a hírhedten magyargyűlölő Daniel Freund (Zöldek), a holland Tineke Strik (Zöldek), valamint a szocialista és liberális frakciók több tagja azt követelik az Európai Bizottságtól, hogy indítson újabb eljárást hazánk ellen.

Az indoklásuk egészen elképesztő: szerintük a napi 1 millió eurós (közel 400 millió forintos) büntetés „túl kevés” ahhoz, hogy rákényszerítsék a magyar kormányt a migránspárti diktátumok végrehajtására.

A beadványban a baloldali képviselők nehezményezik, hogy a magyar kormány világossá tette: nem hajlandó végrehajtani a brüsszeli bíróság döntését, amely migránsok befogadására kényszerítené az országot. Ahogy arról beszámoltunk, a kormány álláspontja szilárd: a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya.

Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.

A mostani támadásban résztvevő politikusok két kérdést szegeztek a Bizottságnak:

Készek-e újabb pert indítani, hogy megemeljék a napi bírság összegét?

Készek-e újra aktiválni a jogállamisági mechanizmust, hogy befagyasszák a Magyarországnak járó uniós forrásokat?

Látható tehát, hogy a brüsszeli elit nem válogat az eszközökben: ha Magyarország nem engedi be az illegális migránsokat, akkor habozás nélkül a pénzügyi zsarolás eszközéhez nyúlnak.

A mostani baloldali hisztéria egyik kiváltó oka az lehet, hogy a magyar kormány nemcsak hogy nem fizetett, de még egyértelműbben kiállt álláspontja mellett. Tavaly júniusban a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója bejelentette, hogy Magyarország egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével indít pert az unió bírósága ellen. A „komoly reputációval rendelkező” ügyvédi csapatnak két olyan munkatársa is van, aki korábban a bíróság tagja volt – jegyezte meg.

A Tineke Strik és Daniel Freund vezette csoportot láthatóan feldühítette ez a bátor lépés. Ahelyett, hogy tiszteletben tartanák a magyar választók akaratát – akik többször is nemet mondtak a bevándorlásra –, most még súlyosabb szankciókat követelnek.

Úgy tűnik, a brüsszeli baloldal számára a Nyugat-Európát az illegális bevándorlás miatt sújtó problémák és erőszak ellenére a migráció az első, a tagállamok biztonsága és a határok védelme pedig csak másodlagos. A magyar kormány azonban kitart, és nem hagyja, hogy Magyarországból bevándorló-országot csináljanak, kerüljön ez bármilyen összegű, jogtalan bírságba is.