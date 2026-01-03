Hírlevél
Az elfogott migráns halálosan megfenyegette Európát

A híres ausztrál influenszer Mario Nawfal felkavaró posztot tett közzé. A videón látható migráns férfi durva fenyegetéseket intéz az európai és amerikai közösségek felé.
A német rendőrség által letartóztatott migráns férfi nyíltan gúnyolja őket, és azzal dicsekszik, hogy népe erőszakkal fogja átvenni a hatalmat. Őrizetbe vétele közben fenyegeti Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, azt állítva, hogy egyetlen hadsereg sem tudja majd megállítani a bekövetkező eseményeket. 

A migráns halálos fenyegetésekkel fenyegette Európát és Amerikát.
A migráns a német rendőrök intézkedése közben halálos fenyegetésekkel fenyegette Európát.
Fotó:  AFP

A videó gyorsan terjed, mert rátapint az Európában egyre növekvő félelemre a migráció, a közbiztonság tekintetében, valamint arra, hogy a helyi hatóságok tényleg fent tudják-e tartani még a rendet. Sokkoló, hangos és megfélemlítő. Pont ezért figyelnek rá az emberek – osztotta meg a felkavaró videót X felületén Mario Nawfal.

A videóban a migráns úgy fogalmaz:

„Ti háborút indítottatok, amit senki sem tud megakadályozni ezen a szigeten. Senki sem fog megmenteni titeket. Összeállhattok Amerikával. Összeállhattok a NATO-val. Összeállhattok egész Németországgal, de senki sem fog megmenteni titeket. Nukleáris bombákkal, RPG-kkel, AK-47-esekkel vesznek körül titeket, és senki sem menthet meg titeket.

 

 

