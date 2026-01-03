Az elfogott migráns halálosan megfenyegette Európát

A német rendőrség által letartóztatott migráns férfi nyíltan gúnyolja őket, és azzal dicsekszik, hogy népe erőszakkal fogja átvenni a hatalmat. Őrizetbe vétele közben fenyegeti Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, azt állítva, hogy egyetlen hadsereg sem tudja majd megállítani a bekövetkező eseményeket.

A migráns a német rendőrök intézkedése közben halálos fenyegetésekkel fenyegette Európát.

Fotó: AFP

A videó gyorsan terjed, mert rátapint az Európában egyre növekvő félelemre a migráció, a közbiztonság tekintetében, valamint arra, hogy a helyi hatóságok tényleg fent tudják-e tartani még a rendet. Sokkoló, hangos és megfélemlítő. Pont ezért figyelnek rá az emberek – osztotta meg a felkavaró videót X felületén Mario Nawfal.

🇩🇪 ARRESTED MIGRANT MOCKS GERMAN POLICE AND THREATENS TOTAL TAKEOVER: “NO ONE CAN SAVE YOU, WE WILL TAKE OVER THE PLACE”



A man being arrested by German police mocks them to their faces and brags that his people will violently take over.



While in custody, he threatens Germany,… pic.twitter.com/XzOQwBwshs — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 2, 2026

A videóban a migráns úgy fogalmaz: