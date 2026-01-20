Haldokló betegeket fosztott ki egy migráns nő egy svéd kórházban

Az ügyészség eddig három súlyos lopás miatt emelt vádat egy 50-es éveiben járó, nyugat-európai migráns háttérrel rendelkező nő ellen, aki a kórház alkalmazottjaként dolgozott. A vád szerint az asszony 2020-ban és 2025-ben a kórházban, egy további alkalommal pedig Lidingöben követett el bűncselekményt. A nyomozók szerint azonban jóval több esetről lehet szó – írja a Sammytt svéd lap.

Súlyos visszaélésekre derült fény egy svéd kórházban: egy ott dolgozó migráns nőt vettek őrizetbe Fotó: AFP

A hatóságok szerint az elkövetési módszer minden esetben hasonló volt: az idős, sokszor súlyos állapotban lévő vagy eszméletlen betegeket a beavatkozások előtt megkérték, hogy vegyék le az ékszereiket. Ezeket külön tárolták, ám mire visszakerültek volna a tulajdonosukhoz, vagy eltűntek, vagy hamis darabokra cserélték őket.

Harminc embert is meglophatott a migráns nő

A jelenlegi nyomozás során mintegy harminc megoldatlan ügyet vizsgálnak, amelyek mind ugyanarra a mintára épülnek. A sértettek arról számoltak be, hogy valódi aranyékszereiknek nyoma veszett a kórházi ellátás ideje alatt, vagy olcsó utánzatokat kaptak vissza. Az ügyészség szerint azért csak három eset szerepel a vádiratban, mert ezekben áll rendelkezésre bizonyíték. A nőt egyébként korábban már elítélték lopásért, ami tovább erősíti a gyanút, hogy a most feltárt ügyek csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Az esetek nemcsak anyagi, hanem súlyos lelki sebeket is okoztak

Karin Bergendal az Aftonbladetnek mesélte el, mi történt 87 éves édesanyjával, Ullával. Az idős asszonyt eszméletlen állapotban szállították kórházba, nyakában egy aranylánccal, amelyet fiatal kora óta viselt.

Szörnyű dolog lopni a haldokló édesanyánktól

– fogalmazott a nő, aki szerint az aranylánc a sürgősségi osztály és a kórterem között tűnt el. Édesanyja másnap meghalt.

Tudtuk, hogy elveszítjük anyát, de az a gondolat, hogy ilyen állapotban kifosztották, máig kísért. Néha rémálmaim vannak erről

– mondta.

Egyesek játékgyűrűt kaptak vissza az arany helyett Fotó: AFP

Játékgyűrűt kaptak vissza az arany helyett

Egy másik család arról számolt be, hogy 2020-ban elhunyt hozzátartozójuk holmijai között az értékes gyűrűk helyett mindössze játékgyűrűket találtak.

Ott halt meg, és amikor elmentem a holmijáért, ez maradt. Szörnyű érzés, hogy az utolsó napjaiban vagy a halála után kirabolták

– mondta az áldozat fia. Hasonlóan járt a 93 éves Maj-Britt Boström is, aki egy 1930-as évekből származó, családi örökségnek számító Bismarck-láncot veszített el egy csípőműtét után. A dobozban már csak egy durva hamisítvány volt.

Úgy érzem, cserbenhagytam az édesanyámat, mert ez az ékszer már nem öröklődik tovább

– mondta. A hozzátartozók egybehangzóan arról beszélnek, hogy a betegek teljesen védtelenek voltak. Minden ismert esetet jelentettek, a nyomozás pedig tovább folytatódik. A nő ügyvédje nem kívánt nyilatkozni.