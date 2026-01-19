A Németországban már elítélt szír migráns a kitoloncolás ellen küzd Nagy-Britanniában

A 31 éves Azizadeen Alsheikh Suliman még 2022-ben a németországi Osnabrückben követett el szexuális bűncselekményt: a bíróság megállapítása szerint egy 15 éves lányt szexuálisan zaklatott, illetlenül fogdosta, valamint kábítószert is adott neki.

Az elítélt szír migráns (Fotó: Facebook)

A német bírósági dokumentumok szerint „megérintette a csupasz hasát”, majd adott neki fél gramm kannabiszt, és „közelebb lépett és megpróbálta megcsókolni”.

A vádlott a másik kezével először akarata ellenére megérintette a sértettet a ruházata felett, a mellkasán és a fenekén, majd megpróbálta lehúzni a nadrágját

– áll a bíróság ítéletében.

(Fotó: Facebook)

A fiatal lány az esetet követően beszámolt az édesanyjának a történtekről, a hatóságok pedig a közösségi médián keresztül azonosították a férfit, írja a The Sun.

A migráns szerint Németország nem biztonságos számára

Sulimant Németországban elítélték, és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, pénzbüntetést róttak ki rá, azonban ezt nem teljesítette, elhagyta Németországot, és Nagy-Britanniában menedékkérelmet nyújtott be.

A brit hatóságok 2024 októberében európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe a férfit. A Westminsteri Bíróságon Suliman azzal érvelt, hogy rivális családtagjai fenyegetik, akik szintén Németországban telepedtek le. A férfi az eljárás lezárásáig őrizetben marad, a brit bíróság később hoz döntést a Németországnak történő átadásról.

Sulimant feleségével és újszülött gyermekével addig is egy brit adófizetők által finanszírozott szállodában szállásolták el.