Migránsbotrány Németországban: tízezrek tűntek el az állami rendszerből

A migránsbotrány egy rajna–pfalzi adatkezelési incidens nyomán robbant ki, majd a Welt oknyomozó cikkei tárták fel az ügy valódi méreteit. A tartományban mindössze 18 hónap alatt 923 menedékkérő tűnt el az állami szállásokról, írja az Exxpress.

Migránsok a német Szövetségi Rendőrség és a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) központi feldolgozó központjában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Patrick Pleul)

Hivatalosan „ismeretlen helyre távozottként” tartják őket nyilván, tartózkodási helyük ismeretlen. Ez a szám az összes befogadott személy 9,1 százaléka – vagyis majdnem minden tizedik migráns eltűnt a hatóságok szeme elől.

Rendőrség által ismert eltűntek is vannak

Különösen aggasztó, hogy az eltűntek között olyan személyek is szerepelnek, akik korábban erőszakos bűncselekmények, lopás vagy kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt kerültek a rendőrség látókörébe. A bitburgi befogadóközpontból például legalább hét ilyen személy tűnt el. Arról azonban nincs pontos adat, hogy a teljes, 923 fős csoportból országosan hányan voltak büntetett előéletűek.

Tízezrek tűntek el országos szinten

A probléma messze nem korlátozódik egyetlen tartományra. A német idegenrendészeti központi nyilvántartás szerint 2025 végére országosan 40 952 elutasított menedékkérőt tartottak nyilván „ismeretlen helyre költözött” státusszal. Emellett 2025 első félévében több mint 7 000 menekültügyi eljárást kellett megszüntetni, mert az érintettek elérhetetlenné váltak vagy egyszerűen eltűntek.

A Welt szerint ez „politikai és közigazgatási kudarc”, amely jól mutatja, hogy Németország elvesztette az ellenőrzést a migráció felett.

Nem véletlen, hogy az ügy egyre nagyobb politikai vihart kavar: az ellenzék kontrollvesztésről beszél, miközben a bevándorláspárti szervezetek óvatosságra intenek. Több tartományban már a választási kampány egyik fő témájává vált a kérdés.

Brandenburgban és Szászországban a befogadó létesítmények megtelnek migránsokkal (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul)

Migránsbotrány Ausztriában is: kevesebb adat, több kérdőjel

A német fejlemények fényében az osztrák Exxpress az osztrák belügyminisztériumhoz fordult. Arra voltak kíváncsiak, hány menedékkérő tűnik el az osztrák ellátórendszerből, hány eljárást szüntetnek meg elérhetetlenség miatt, és hányan bukkannak fel később újra a rendszerben.

A válasz szűkszavú volt: a belügyminisztérium szerint tavaly mintegy 1 600 személy vonta ki magát az éppen folyamatban lévő menekültügyi eljárás alól. Ezek az emberek elveszítik az állami ellátást és az egészségbiztosítást, az eljárás gyakorlatilag megszűnik.

A minisztérium állítása szerint sokan visszatérnek származási országukba, mások pedig más államokban próbálnak szerencsét. A hatóságok szerint csak kis részük „tűnik el tartósan”. A részletek azonban hiányoznak: nincs tartományi bontás, nincs pontos jogszabályi besorolás, és nincs adat arról sem, hogy az eltűntek közül hányan kerülnek később ismét a hatóságok látókörébe. Így az osztrák adatok nem hasonlíthatók össze közvetlenül a német számokkal. A tanulság mégis egyértelmű: miközben Európa vezető államai rendet és biztonságot ígérnek, valójában sok esetben azt sem tudják, kik tartózkodnak a rendszerükben – és kik nem. Németország intő példa. A kérdés már csak az, hogy a többi európai ország tanul-e belőle.

