A sorozatos migránserőszak ellenére sem zárják be az amszterdami integrációs lakóotthont

Migránserőszak Hollandiában. A Stek Oost nevű projekt 2018-ban indult Amszterdam keleti részén azzal a céllal, hogy menedékkérők és holland egyetemisták közös lakhatáson keresztül jobban megismerjék egymást. A gyakorlatban azonban az épület az elmúlt években erőszakos bűncselekmények, szexuális visszaélések és drogproblémák helyszínévé vált.
Migránserőszak borítékolva
A holland közszolgálati televízió oknyomozó riportja szerint a lakók rendszeres agresszióról számoltak be a közös helyiségekben. A beszámolók alapján már 2019-ben történt egy nemi erőszak, amelyet egy szíriai migráns követett el. A rendőrség akkor bizonyítékhiányra hivatkozva megszüntette az eljárást, az elkövetőt pedig csak 2022-ben távolították el, miután újabb szexuális bűncselekményt követett el. Két évvel később jogerősen börtönbüntetésre ítélték, írja a Junge Freiheit.
Egy másik lakó arról számolt be, hogy konyhakéssel fenyegették meg, míg mások drogdílerekről és késes támadásokról beszéltek. A lakóotthonért felelős Stadgenoot lakáskezelő vállalat már évekkel ezelőtt figyelmeztette az önkormányzatot, és cselekvési tervet követelt a szexuális visszaélések megfékezésére.
A baloldal nem engedte a bezárást
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Stadgenoot 2023-ban meg akarta szüntetni a projektet, miután saját munkatársaikat is megfenyegették. Az amszterdami városvezetés azonban ezt megakadályozta. Carolien de Heer kerületi elnök, a baloldali PvdA politikusa azzal indokolta a döntést, hogy „nem lehet egyszerre 250 embert az utcára tenni”.
A projektben eredetileg a 250 lakás fele migránsoknak, fele holland diákoknak jutott. A botrányok hatására ezt az arányt 2024-ben 30 százalékra csökkentették, de a problémák ezzel sem szűntek meg. A lakók között egy olyan rendszert működtetnek, amelynek célja a közösségi együttműködés erősítése lenne – az eddigi tapasztalatok azonban ennek kudarcát mutatják.
A lakóotthon körüli visszaélések már korábban is politikai vitákat váltottak ki. 2022-ben Amszterdam zöldpárti polgármestere, Femke Halsema elismerte, hogy tisztában van a problémákkal. Tavaly a jobboldali VVD és a konzervatív JA21 pártok is a projekt megszüntetését követelték. Most azonban a városi tanács vezetése levette a napirendről az ügy megvitatását.