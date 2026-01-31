Videón fakadt ki egy nő a migránsok miatt, sokan vele értenek egyet – videó

A Political Insider Facebook-oldalán közzétett videóban egy amerikai nő világosan kimondja, hogy szerinte a legnagyobb gond az, hogy egyes migránsok munka nélkül jutnak hozzá olyan támogatásokhoz, amelyeket az adófizetők pénzéből finanszíroznak.

A tüntetés résztvevői szerint minden migránst deportálni kellene, aki nem dolgozik Fotó: AFP

A felvételen nem finomkodott, egyenesen fogalmazott:

Vágjuk meg a juttatásaikat, és saját maguktól elmennek, vagy legalábbis a többségük. Ilyen egyszerű. Mi, amerikaiak belefáradtunk abba, hogy a kemény munkával megkeresett adódollárjainkból fizessünk nekik. Valóban meg kell reformálnunk az egész rendszert. Akik dolgoznak, maradhatnak. Akik nem, azok ne kapjanak semmit.

Az amerikai választók többsége továbbra is elvárja, hogy az illegális bevándorlók ne juthassanak hozzá az adófizetők pénzéből finanszírozott juttatásokhoz. Sokan ugyanakkor úgy látják, hogy a kormány ezen a téren nem lép fel kellő határozottsággal. A Rasmussen Reports legfrissebb kutatása szerint

a választók 66 százaléka fontosnak tartja, hogy korlátozzák az illegális bevándorlók hozzáférését az egészségügyi ellátáshoz és az élelmiszerjegyekhez.

Ez ugyan elmarad a tavaly júliusi 72 százaléktól, de a megkérdezettek közel fele, 47 százalék továbbra is kiemelten fontos ügyként tekint erre. Ezzel szemben mindössze 29 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem tartja lényegesnek a juttatásokhoz való hozzáférés megtagadását.

Ennyi migráns hagyta el az USA-t Trump szigorú bevándorlási politikája nyomán

Decemberben arról is beszámoltunk, hogy 2025-ben több mint 2,5 millió migráns hagyta el az Egyesült Államokat, akár kitoloncolás, akár önkéntes távozás útján. A Belbiztonsági Minisztérium ezt „monumentális eredménynek” minősítette, amely Donald Trump következetes, bevándorlásellenes politikájának sikerét tükrözi.