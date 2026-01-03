Berlin rohamrendőrökkel, Budapest gondtalanul ünnepelt

Már a német sajtó is elismeri azt a különbséget, ami kirajzolódott Európa keleti és nyugati fele között. Míg Berlinben és Párizsban rohamrendőröket kellett bevetni a háborús állapotok miatt, addig Budapesten és Magyarországon az ünneplésé volt a főszerep szilveszter éjszakáján – írja a Tichys Einblick.

Berlin utcáin elszabadult a pokol, a migráció megtette a hatását

Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Berlinben a hírek szerint tizenkét óra alatt 2340 bejelentés érkezett, amelyek 800 nyomozást eredményeztek. Hamburgban tíz rendőr sérült meg, és 1398 incidenshez kellett vonulni. Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni. A sort pedig még lehetne folytatni, hiszen Amszterdamban porig égett egy templom, Brüsszelben a mentőszolgálatok munkatársaira támadtak, Párizsban lángoltak az utcák. Ez ma Nyugat-Európa valósága, és kár is lenne tagadni a cikk szerint, hogy ez a migrációnak köszönhető.

Bárki, aki manapság Brüsszelbe utazik, első kézből megtapasztalhatja a félelem és a bizalmatlanság légkörét. Elég egy kicsit távolabb menni a Bizottság vagy az Európai Parlament épületétől, hogy érezzük a többségében muszlim bevándorlók állandó, tagadhatatlan idegenségét

– írja a cikk szerzője.

Szilveszterkor Brüsszelben a mentőszolgálatokat is tűzijátékkal támadták meg, emellett pedig villamosokat – összesen 25 járművet – gyújtottak fel, jelentette. A helyi sajtó beszámolói szerint összesen 684 alkalommal riasztották a rendőrséget. Ez jól megmutatja, hogy az események már jobban hasonlítanak egy háborús állapotra, mintsem ünneplésre. Csak Strasbourgban több mint 100 járművet gyújtottak fel, 25 rendőr megsérült, egy lakást tűzijáték gyújtott fel, és több mint 30 embert tartóztattak le.

A belügyminisztérium adatai szerint Franciaország-szerte 1173 járművet gyújtottak fel. Ez 200-zal több, mint tavaly újév napján. A romló statisztikákhoz tehát nem férhet kétség, ahogy ahhoz a kontraszthoz sem, amit hazánk, Csehország és Lengyelország mutat.

A szerző szerint míg a kontinens nyugati felén maga a rendőrség és a katasztrófavédelem beszélt háborús állapotokról, addig a keleti féltekén Európának az ünneplés továbbra is zavartalan. Budapesten, Prágában és Varsóban ugyanis nem kellett rohamrendőröket bevetni szilveszter éjszaka, ahogy a karácsonyi vásárokat is meg lehetett tartani korlátozások nélkül.