Egyesülhet Moldova és Románia?

Sem Románia, sem Moldova jelenleg nem áll készen arra, hogy egyesüljön egyetlen országgá – mondta a román elnök, Nicosur Dan újságíróknak. Amikor megérkezett az Európai Tanács ülésére, „nem hivatalosan” megkérdezték, hogy Románia készen áll-e komolyan megfontolni a Moldovával való egyesülés forgatókönyvét – írja az Unian.

Nicosur Dan román elnök Moldova csatlakozásáról fejtette ki álláspontját

Fotó: AFP

Abban a pillanatban, amikor a Moldovai Köztársaság többsége ezt akarja. Ettől még messze vagyunk

– válaszolta Románia vezetője.

A moldovai elnök, Maia Sandu ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy „a Romániával való egyesülés az egyik olyan út lesz, amely garantálja a Moldovai Köztársaság számára, hogy a szabad világ része maradjon és békében éljen, különösen a jelenlegi regionális és nemzetközi környezetben”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyesülés kérdését nem vitatta meg európai vezetőkkel, és megerősítette: az ország az európai uniós tagságra összpontosít, mivel a moldovai választók körében jelenleg nincs konszenzus a Romániával való egyesülésről.

Korábban, a román elnök diaszpóráért felelős tanácsadója, Evgeni Tomac kijelentette, hogy Bukarest kész „komolyan megvitatni” a Moldovával való egyesülést.

Emlékeztetett arra, hogy Románia már 2018-ban, egy parlamenti nyilatkozatban hivatalosan is jelezte készségét a kérdés megtárgyalására. Moldova eközben tervet dolgoz ki a magát kikiáltott Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság reintegrációjára. Valeriu Chiver reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a terv az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal közösen készül.