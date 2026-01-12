A hajlandók koalíciója kezdeményezés célja hivatalosan az, hogy Ukrajna erősebb pozícióból tárgyalhasson, a csapattelepítés azonban egyelőre inkább ígéret, mint terv. Nem az a lényeg, hogy Oroszország beleegyezne-e nyugati csapatok ukrajnai jelenlétébe, hanem az, mi következik ebből – erre mutatott rá Michal Kujawski varsói újságíró a Kyiv Post oldalán megjelent véleménycikkében. Kujawski arra is utalt, hogy egy esetleges tűzszünet vagy megállapodás végül nem diplomáciai nyilatkozatokon, hanem a harctéri erőviszonyokon fog múlni. Egy egészen megdöbbentő kijelentést is tett: szerinte az orosz „vörös vonalak” a gyakorlatban nem léteznek, Moszkva reakciói pedig kiszámíthatóak.

Nyugati katonák Ukrajnában? Moszkva tiltakozik, Kijev nem hátrál Fotó: AFP

Moszkva tiltakozik, Kijev nem hátrál

A szerző szerint a hajlandók koalíciója körüli vita már régóta tart, és főként az Ukrajnának ígért, a harcok utáni biztonsági garanciákról szól. Kujawski rámutatott: a kezdeményezés nem kizárólag katonai célokat szolgál, hanem politikai üzenet is.

Egyrészt Kijev tárgyalási pozícióit hivatott erősíteni, másrészt Európa cselekvőképességét kívánja demonstrálni az Egyesült Államok felé.

A cikkben hangsúlyozta, hogy a nyugati csapatok bevetésének gondolata jelenleg inkább politikai nyilatkozat, mint konkrét katonai terv. Nincsenek világos keretek, és az sem eldöntött, hogy egy esetleges jelenlét jelentős katonai kontingenst vagy csupán oktatók, tanácsadók szimbolikus megjelenését jelentené.

Kujawski szerint ugyanakkor azok számára, akik figyelemmel kísérik az ukrán politikát, egy dolog világos: Ukrajna legfontosabb biztonsági garanciája továbbra is a saját hadserege.

Véleménye szerint egy nyugati kontingens – ha megvalósulna – elsősorban politikai jelentőséggel bírna, és a Nyugattal való további integrációt, valamint Európa Oroszországgal szembeni határozottságát jelezné. A szerző arra is felhívta a figyelmet, hogy a csapattelepítési nyilatkozatok mögött egyértelmű szándék húzódik meg: Ukrajna tárgyalási pozícióinak megerősítése, egy újabb „kártya” adása Kijev kezébe. Ugyanakkor szerinte komoly kockázatok is rejlenek ebben a megközelítésben.

A kezdeményezés ugyanis eszközzé válhat arra, hogy Ukrajnát rábírják bizonyos, jelenleg nem megszállt területekről való lemondásra.

Egy ilyen lépést a szerző szerint sok nemzetközi szereplő akár sikerként is elkönyvelhetne, Ukrajna számára azonban ez nem jelentene valódi eredményt. Mindezek ellenére Kujawski úgy véli, a kezdeményezés iránya helyes és proaktív, még ha Európában a döntéshozatal lassabb is a szükségesnél. A varsói újságíró szerint Oroszország önként biztosan nem egyezne bele nyugati erők ukrajnai bevetésébe. Úgy fogalmazott: