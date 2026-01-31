Vasúti óriásprojektben egyeztethet Moszkva és Washington

Oroszország bejelentette, hogy akár az Egyesült Államokkal együttműködve is részt vehet egy nagyszabású vasúti beruházásban. A Világgazdaság beszámolója szerint Moszkva vizsgálja a csatlakozás lehetőségét az amerikai kezdeményezésű TRIPP infrastrukturális projekthez. Az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott: Oroszország nyitott a részvételre, elsősorban jelentős vasúti tapasztalataira építve, ugyanakkor jelezte, hogy a beruházás egyelőre az előkészítés fázisában jár.

Moszkva kész Washingtonnal együttműködve részt venni egy nagyszabású vasúti beruházásban Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A TRIPP lényege egy új közlekedési folyosó kiépítése a Dél-Kaukázusban, amely Örményországon keresztül kötné össze Azerbajdzsánt a Nahicseván nevű exklávéval.

A tervek szerint egy körülbelül 40 kilométer hosszú út- és vasútvonal épülne, amely nemcsak a közlekedést szolgálná, hanem energia- és adatátviteli vezetékeknek is helyet adna, az egész projektet pedig egy amerikai többségi tulajdonú vegyesvállalat valósítaná meg.

Nem szabad minden hidat felégetni Oroszországgal! A háborúnak egyszer vége lesz, és már zajlik a székfoglalós játék

– írta közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.