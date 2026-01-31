Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Sport

Elképesztő feltámadás után tömegverekedés tört ki a Győr és a Debrecen rangadóján

projekt

Vasúti óriásprojektben egyeztethet Moszkva és Washington

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Moszkva közölte: nyitott arra, hogy megvizsgálja részvételét egy amerikai kezdeményezésű, nagyszabású infrastrukturális projektben. A TRIPP terv egy új közlekedési folyosó kialakítását célozza a Dél-Kaukázusban, amelyhez Oroszország elsősorban vasúti szakértelmével járulhatna hozzá.
Link másolása
Vágólapra másolva!
projektTrumpPutyinvasút

Oroszország bejelentette, hogy akár az Egyesült Államokkal együttműködve is részt vehet egy nagyszabású vasúti beruházásban. A Világgazdaság beszámolója szerint Moszkva vizsgálja a csatlakozás lehetőségét az amerikai kezdeményezésű TRIPP infrastrukturális projekthez. Az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott: Oroszország nyitott a részvételre, elsősorban jelentős vasúti tapasztalataira építve, ugyanakkor jelezte, hogy a beruházás egyelőre az előkészítés fázisában jár.

Moszkva kész Washingtonnal együttműködve részt venni egy nagyszabású vasúti beruházásban
Moszkva kész Washingtonnal együttműködve részt venni egy nagyszabású vasúti beruházásban Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A TRIPP lényege egy új közlekedési folyosó kiépítése a Dél-Kaukázusban, amely Örményországon keresztül kötné össze Azerbajdzsánt a Nahicseván nevű exklávéval. 

A tervek szerint egy körülbelül 40 kilométer hosszú út- és vasútvonal épülne, amely nemcsak a közlekedést szolgálná, hanem energia- és adatátviteli vezetékeknek is helyet adna, az egész projektet pedig egy amerikai többségi tulajdonú vegyesvállalat valósítaná meg.

Nem szabad minden hidat felégetni Oroszországgal! A háborúnak egyszer vége lesz, és már zajlik a székfoglalós játék

 – írta közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak
Zelenszkij merész kijelentést tett – borsódzik a hátunk
Magyarország a nyertesek között marad – Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!