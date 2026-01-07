Annyira megnőtt a muszlim katonák száma, hogy imámokra van szükség a német hadseregben

A német fegyveres erőkben jelenleg mintegy háromezer olyan katona szolgál, aki iszlám vallású. A Szövetségi Védelmi Minisztérium ezért egy új, kísérleti projekt elindításáról döntött: külön lelkészi szolgálatot hoznának létre számukra. A tervek szerint a Bundeswehr 2026 elején indítja el az első programot, amely kifejezetten a muszlim katonák lelki támogatását célozza – számolt be róla a JungeFreiheit.

Fotó: AFP

Új program a muszlim katonák lelki támogatására

A minisztérium elképzelése alapján kezdetben nyilvános pályázaton választanák ki a katonai imámokat, akik nem állami alkalmazottként, hanem teljesítményalapú szerződéssel dolgoznának. A program első szakaszában kizárólag Németország területén végeznék tevékenységüket, külföldi bevetéseken egyelőre nem – írja az NDR.

Thorsten Weber ezredes, a Védelmi Minisztérium képviselője szerint a lépés elkerülhetetlen.

Mint fogalmazott, a jelenlegi muszlim állomány miatt fontos, hogy a hadsereg elismerje a vallási sokszínűséget, és támogató szolgálatot biztosítson. A tervek szerint az imámokat az ország különböző régióiban helyeznék el, és igény szerint segítenék a muszlim katonákat.

A kísérleti projekt határozatlan időre szól. A keresztény és zsidó katonai lelkészi szolgálatokkal szemben a muszlim lelkészek esetében nem áll fenn állami foglalkoztatás. Weber szerint ennek oka, hogy Németországban nincs egységes, országos muszlim vallási képviselet, amely szerződést köthetne az állammal.

Pedig egy ilyen szerződés nélkül az imámok hozzáférése a laktanyákhoz, illetve a külföldi missziókban való részvételük is erősen korlátozott maradna.

Ez pedig hosszabb távon kérdésessé teszi a program gyakorlati hasznát. Jogászok szerint azonban ez inkább kifogás, mint valódi akadály. Benedikt Plesker, a Lenz és Johlen ügyvédi iroda munkatársa úgy véli, hogy állami szerződés nélkül is létrehozható lenne egy állandó katonai lelkészi szolgálat. Szerinte mindez elsősorban politikai döntés és finanszírozás kérdése. Ha ezek hiányoznak, a projekt könnyen megrekedhet a kísérleti szakaszban – írja a Qantara. A lap arról is beszámolt, hogy Nagy-Britanniában még a hindu katonák számára is létezik hivatalos kapcsolattartó.

A Bundeswehr tervei szerint a katonai imámok külföldi bevetése csak később, belföldi tapasztalatszerzés után jöhet szóba.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung német konzervatív lap arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kötelező katonai szolgálat a fiatal muszlimokat azzal a kérdéssel szembesíti, hogy vajon szolgáljanak-e Németországban a Bundeswehrben. A Muszlimok Koordinációs Tanácsának szóvivője leszögezte: