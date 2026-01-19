Európai adófizetők pénzét költötte az EU a muszlim nők hajának kutatására

A Ghent Egyetem közlése szerint a HAIR elnevezésű kutatás célja annak feltárása, hogy a muszlim nők miként viszonyulnak saját testükhöz, megjelenésükhöz és identitásukhoz a változó társadalmi és vallási elvárások közepette. A projekt egyik fő sajátossága, hogy a vizsgálat középpontjába nem a fejkendőt, hanem a nők haját helyezi, mint az identitás és a szépség egyik lehetséges kifejeződését. A kutatás földrajzilag Egyiptomra, Libanonra és az Egyesült Arab Emírségekre összpontosít.

A projekt több tudományterület módszereit ötvözi: a kutatók terepmunkát végeznek, digitális etnográfiai eszközöket használnak, valamint szövegelemzéssel vizsgálják a témához kapcsolódó narratívákat. Az egyetem tájékoztatása szerint a kutatás célja tudományos publikációk készítése, valamint egy online kiállítás létrehozása, amely a vizsgálat eredményeit mutatja be – írja a Brussels Signal.

Silvia Sardone nyilatkozataiban kifogásolta, hogy a projekt közpénzből kapott támogatást.

Véleménye szerint az ilyen jellegű kutatások nem állnak összhangban az európai polgárok mindennapi problémáival, és azt mutatják, hogy az uniós döntéshozók prioritásai eltávolodtak a választók elvárásaitól.

A képviselő a támogatást ideológiai jellegűnek nevezte, és bírálta azt, mivel szerinte az Európai Unió túl sok forrást fordít hasonló témák finanszírozására.

Sardone emlékeztetett arra is, hogy korábban már több más, általa vitatottnak tartott támogatásra is felhívta a figyelmet. Elmondása szerint az Európai Unió az elmúlt időszakban összesen 17 millió eurót fordított olyan kutatásokra, amelyek az iszlámmal, a saría joggal, a Koránnal, illetve az európai muszlim közösségekkel foglalkoznak.

Emellett további több mint 3 millió eurónyi támogatást említett olyan projektek esetében, amelyek az iszlámellenes gyűlölet és diszkrimináció témáját vizsgálják.

A szóban forgó, 1,6 millió eurós projekt az Európai Kutatási Tanács vagy más hasonló, versenyalapú uniós finanszírozási program keretében valósul meg. Az ilyen támogatásokat elvileg független szakértők értékelése alapján ítélik oda, elsősorban tudományos kiválóság, módszertani megalapozottság és várható társadalmi hatás alapján, nem politikai döntések eredményeként.