Keményen fellépnek az radikális iszlámmal szemben

Ez az első osztrák tartomány, amely egy speciális megfigyelőközpontot indított a radikalizálódás jeleinek korai szakaszban történő azonosítására. Az új, radikális iszlámot figyelő központtal Alsó-Ausztria célja, hogy a jövőben aktívan küzdjön a radikalizálódás és a szélsőségesség ellen.

A vallásszabadság adott, de a radikális iszlámmal leszámolnak Alsó-Ausztriában

Fotó: AFP

„A félrenézés korszaka véget ért” – mondta Johanna Mikl-Leitner kormányzó a kezdeményezés bemutatásakor, amelyet az iszlamista szélsőségesség és a párhuzamos társadalmak elleni küzdelem fontos lépésének nevezett. A központ létrehozása, amely a Wiener Neustadti Alkalmazott Tudományok Egyetemének Biztonságkutató Intézetétől tudományos támogatást kap, átfogó vállalkozás: körülbelül 300 000 eurót fektetnek be a projektbe, és az első intézkedések várhatóan a következő hetekben megkezdődnek.

A megfigyelőközpont egy megelőző korai figyelmeztető rendszer, amelynek célja a potenciálisan veszélyes fejlemények korai szakaszban történő azonosítása.

Különös figyelmet fordítanak a radikalizálódás jeleire, különösen az iskolákban és a szociális intézményekben

– írja az Exxpress osztrák lap. Mikl-Leitner hangsúlyozta:

A félrenézés senkinek sem segít. Bár a vallásszabadság nem kérdéses, rendkívül fontos az éberség, hogy időben ellensúlyozhassuk a káros fejleményeket.

Udo Landbauer államalelnök a szakértői tanácsadó testület által támogatott megfigyelőközpont létrehozását fordulópontnak tekinti a biztonságpolitikában. „Veszélyes szakadékot zárunk le” – mondta Landbauer, utalva az iszlamista szélsőségesség elleni nyomozások számának növekedésére az elmúlt években. Jelenleg ez a szám néhány száz körül van, ami aláhúzza a projekt sürgősségét. A hangsúly nemcsak a megelőzésen van, hanem a párhuzamos társadalmak kialakulásának megakadályozásán és a terrorizmus elleni küzdelemen is – teszik hozzá.

A párhuzamos társadalmak kialakulásának veszélye nagyon is valós Ausztriában. Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) az iszlám jogrend, a saría teljes betiltását sürgeti Ausztriában.

A saría törvény teljes betiltása az osztrák konzervatívok szélesebb körű törekvéseinek része, amely a politikai iszlám visszaszorítását célozza.