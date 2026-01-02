Felháborító! Így kényszeríti az állam a német fiatalokat

Hírlevél
Alig kezdődött el az új év, Németországban már kérdőívekkel bombázzák a lakosságot, így mérik fel a katonai szolgálatra alkalmas fiatal férfiakat és nőket. A 18. életévüket betöltők postán kapnak megkeresést a Bundeswehrtől. A felmérés kötelező a fiatal német férfiak számára és annak elmulasztását pénzbírsággal jutalmazzák.
A 18. születésnapjukon a német fiatalok egy kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkoznak, hogy katonai szolgálatot akarnak-e teljesíteni. Az idén a frissen nagykorúak születésnapi levelei között a Bundeswehr levele is megjelenik. Egy kérdőívben kérdezik meg őket, hajlandóak-e katonai szolgálatot teljesíteni – számolt be részletesen a Tagesschau.

A német fiataloknak kötelező nyilatkozniuk a katonai kérdőíveben szereplő kérdésekre.
A német fiataloknak kötelező nyilatkozniuk a katonai kérdőíveben szereplő kérdésekre. Fotó: AFP

Röviddel a nagykorúságuk betöltése után minden fiatal német postai úton kap egy kérdőívet.

Ebben található egy QR-kód, amely egy digitális kérdőívhez vezet. Ez az alapvető adatok mellett az iskolai végzettséget és egyéb képesítéseket is megkérdezi. Ezenkívül a testméreteket és a saját fizikai állapotra vonatkozó önértékelést is érinti. Végül a Bundeswehr a kérdőívben azt is megkérdezi, hogy az illető önkéntes katonai szolgálatot kíván-e teljesíteni. Aki igennel válaszol, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, meg kell adnia elérhetőségi adatait, és hamarosan behívót kap a felmérővizsgálatra, amennyiben a válaszok alapján alapvető alkalmasság állapítható meg. 

A kitöltött kérdőívek arra is szolgálnak a Bundeswehr számára, hogy „védelmi esetben egy potenciális toborzottakból álló csoportra tudjon támaszkodni”. 

A fiatal nőknek egyébként nem kell válaszolniuk a kérdőívre, a fiatal férfiaknak viszont kötelező. 

Aki nem válaszol, vagy tudatosan hazudik, pénzbírsággal sújtható.

Mikor kezdődik az országos alkalmassági vizsgálat? 

A katonai szolgálat reformját december elején fogadta el a Bundestag. Ez kimondja, hogy az országos alkalmassági vizsgálat formálisan a törvény 2026. január 1-jei hatálybalépésével kezdődik. Azok a férfiak, akik pontosan újévkor töltik be a 18. életévüket, és a kérdőívben a „nem” választ jelölik be, még nem kell felkészülniük arra, hogy orvosi vizsgálaton vegyenek részt. 

A Bundeswehr közlése szerint ugyanis a sorozás szervezése jelenleg még tervezés és felépítés alatt áll.

Ezért elsősorban azokat fogják besorozni, akik önként jelentkeznek. A cél 24 besorozási központ létrehozása az országban, de a helyszínek még nem kerültek meghatározásra. 2027. július 1-jéig kell elkészülniük.

A Bundeswehr még nem árulta el, hogy pontosan hogyan fog zajlani a területi vizsgálat.

Csak annyit közölt: „Az orvosi vizsgálat mellett számítógépes (CAT) teszt segítségével meghatározzák a személyiség és az intellektuális alkalmasságot.” Többek között a logikai gondolkodást, a nyelvi képességeket és a műszaki ismereteket vizsgálják. Ezután a vizsgálatot végző orvos veszi át a feladatot. Kérdéseket tesz fel a betegségekről és a kórelőzményekről, hasonlóan egy rendes orvosi vizithez. 

A Bundeswehr arról beszélt, hogy a korábbi és a jelenlegi felvételikhez képest rövidített eljárást dolgoz ki.

 

 

