A németek többsége már nem bízik a kormányban

Friedrich Merz kormányát a németek többsége szkeptikusan ítéli meg: egy friss felmérés szerint a válaszadók közel hetven százaléka kevés vagy nagyon kevés bizalommal van a kancellár vezette koalíció reformképességével kapcsolatban, és mindössze minden ötödik gondolja úgy, hogy 2026-ban alapvető változások valósulhatnak meg.
Friedrich MerzNémetországkormány

A németek mindössze körülbelül ötöde gondolja úgy, hogy a szövetségi kormány 2026-ban képes lesz alapvető reformok végrehajtására. Ez derül ki a Civey közvélemény-kutató intézet nemrég készült felméréséből – írja a Die Weltwoche.

Friedrich Merz kormányát a németek többsége szkeptikusan ítéli meg (Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP)
Friedrich Merz kormányát a németek többsége szkeptikusan ítéli meg (Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP)

A megkérdezettek közel 71 százaléka úgy nyilatkozott, hogy „meglehetősen kevés” vagy „nagyon kevés” bizalommal van Friedrich Merz jobbközép–balközép koalíciójának cselekvőképességével kapcsolatban. Ezzel szemben csupán mintegy 21 százalék jelezte, hogy legalább bizonyos mértékű bizalmat érez a kormány iránt.

A szkepticizmus különösen erős a 30 és 39 év közötti korosztályban. Ebben a csoportban mindössze 8,9 százalék tartja a kormányt reformképesnek, és csupán 11,2 százalék nyilatkozott úgy, hogy „nagyon magas” szintű bizalommal van iránta. A többség, 54,6 százalék a szövetségi kormány reformpotenciálját „nagyon alacsonynak” értékelte.

Az összesített eredmények szerint a válaszadók 49,9 százaléka – vagyis csaknem a fele – „nagyon alacsony” bizalmat jelzett.

További 20,9 százalék „meglehetősen alacsony” bizalomról számolt be, 12,3 százalék „meglehetősen magas” bizalmat jelölt meg, míg mindössze 9 százalék fogalmazott meg egyértelműen pozitív véleményt.

 

