Már a prémium létesítményben sincsenek biztonságban a nők

Vége a békés kikapcsolódásnak a németországi Werderben található Havel-Therme luxusfürdőben, legalábbis abban a formában, ahogyan azt a vendégek korábban megszokhatták. A Berlin közelében, Potsdam-Mittelmark járásban fekvő létesítmény vezetősége drasztikus lépésre szánta el magát: a jövőben szigorú beléptetési szabályokkal és nemi kvótákkal próbálják megfékezni az erőszakot – írja a NIUS német hírportál.

A németországi Havel-Therme luxus termálfürdő kénytelen volt drákói szabályokat bevezetni (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az intézkedések kiváltó oka a „férficsoportok” visszatérő, agresszív viselkedése volt. Andreas Schauer ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a helyzet az elmúlt időszakban vált kritikussá. A sokszor alkoholos befolyásoltság alatt álló csoportok nemcsak a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarták meg, hanem célzottan zaklatták a női látogatókat és a fürdő női alkalmazottait is.

A verbális és fizikai inzultusok mellett azonban sokkal súlyosabb bűncselekmények is történtek: a fürdő parkolójában több alkalommal került sor késes támadásokra, ami miatt biztonsági szolgálatnak kellett közbelépnie.

A kialakult állapotok miatt a vezetőség úgy döntött, hogy nem vár tovább, és saját kezébe veszi a rendfenntartást. Az új házirend értelmében egyetlen nem sem képviseltetheti magát 20 százalékkal nagyobb arányban a másiknál a fürdő területén. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a férfiak aránya eléri ezt a kritikus szintet a nőkhöz képest, a beléptetést azonnal leállítják számukra – még abban az esetben is, ha a létesítmény egyébként nincs tele, és lenne még szabad kapacitás.

A korlátozások azonban nem merülnek ki ennyiben. A jövőben a három vagy annál több főből álló csoportoknak legalább két nappal az érkezés előtt, e-mailben kell bejelentkezniük. A fürdő vezetése fenntartja a jogot, hogy visszaigazolás hiányában megtagadja a belépést. A cél egyértelmű: már a kapuban ki akarják szűrni a „problémás csoportokat”, mielőtt azok bejutnának a medencékhez.

Az intézkedés alól egyedül a gyermekekkel érkező családok mentesülnek.

Bár a német sajtó és a fürdő vezetése is óvatosan fogalmaz, és csupán „férficsoportokról” beszél, a jelenség kísértetiesen hasonlít azokra az eseményekre, amelyek az elmúlt években a berlini és más nagyvárosi strandokon történtek. Emlékezetes, hogy több német szabadtéri fürdőben is rendőröket kellett kivezényelni, miután migrációs hátterű fiatalok tömegverekedéseket robbantottak ki, zaklatták a nőket és elfoglalták a medencéket.