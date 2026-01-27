Egykor Németországban mindenki pontosan tudta, mit kell tennie egy háborús konfliktus esetén. Gerald Funke német altábornagy most egy hasonló stratégia kidolgozását kezdte meg a modernkori kihívások – kibertámadások és drónhadviselés – korában. Az altábornagy 55 000 fős német állomány felett rendelkezik – ez nagyobb katonai erő, mint a legtöbb európai nemzeti hadsereg – és egy kiterjedt új apparátust irányít – számolt be róla a The Times.

Gerald Funke altábornagy Németország háborús felkészítését kapta feladatául

Fotó: AFP

Funke, a német fegyveres erők támogató parancsnokságának (UstgKdoBw) vezetője egy olyan vészforgatókönyvre készíti fel országát, ami álláspontja szerint már akár két-három éven belül bekövetkezhet.

A vészforgatókönyv szerint Oroszország teljes körű háborút indít a NATO ellen, és a német fegyveres erők már az első óráktól kezdve a harcok sűrűjében lesznek. Az orosz támadásra válaszul egy 4800 fős gépesített lövészdandár csapna le egy litvániai előretolt bázisról, majd néhány napon belül további 15 000 gyorsreagálású német katonát vezényelnek a frontra. A következő hetekben szövetséges katonák tízezrei érkeznek a német északi-tengeri kikötőkbe, ahonnan kelet felé szállítják majd őket közúton és vasúton, olyan útvonalakon, amelyeket orosz szabotázs, kibertámadások és esetleg nagy hatótávolságú rakétacsapások is sújtanak. Hamarosan naponta több száz sebesültet szállítanak vissza Németországba ellátásra, olyan mértékben elárasztva a német kórházakat, ami a koronavírus-járvány legsötétebb napjaihoz lesz mérhető.

Gerald a The Timesnak elmondta:

Afganisztánban sajnálatosan magas, de kezelhető számú sebesültem volt, most azonban naponta akár ezer sérült lehetőségével kell terveznem. Minél jobban megvizsgálom a lehetséges forgatókönyveket, az annál összetettebbé válik, és annál nehezebben tervezhetővé.

A feladatok a sebesültek kimenekítésétől és ellátásától kezdve a magánszektorból történő erőforrás-bevonáson át egészen a harctérre irányuló utánpótlás és erősítés biztosításáig terjednek. Funke fő feladata annak biztosítása, hogy az európai NATO közepén működő logisztikai csomópont akkor is működjön, ha nő a halottak száma, áramszünetek következnek be, a vasúti közlekedés megbénul, vagy ha orosz ügynökök minden adandó alkalommal káoszt idéznek elő.

Ami jelenleg igazán aggaszt, az a hibrid hadviselés, vagyis a rejtett oldal: szabotázsok, alvó orosz sejtek, célzott támadások. Nem tudom kizárni a nagy hatótávolságú rakéták jelentette veszélyt sem. A hibrid fenyegetés rendkívül magas

– mondta Funke. Kitért rá, hogy egy ilyen vészforgatókönyv megvalósítása esetén rendkívül fontos lesz, hogy Németország a lehető leghosszabb ideig logisztikai csomópont maradhasson és a lehető legzökkenőmentesebben tudják pótolni az ellátási vonalakat, vagyis ha egy útvonal kiesik, legyen lehetőségük másikat használni.