Egykor Németországban mindenki pontosan tudta, mit kell tennie egy háborús konfliktus esetén. Gerald Funke német altábornagy most egy hasonló stratégia kidolgozását kezdte meg a modernkori kihívások – kibertámadások és drónhadviselés – korában. Az altábornagy 55 000 fős német állomány felett rendelkezik – ez nagyobb katonai erő, mint a legtöbb európai nemzeti hadsereg – és egy kiterjedt új apparátust irányít – számolt be róla a The Times.
Funke, a német fegyveres erők támogató parancsnokságának (UstgKdoBw) vezetője egy olyan vészforgatókönyvre készíti fel országát, ami álláspontja szerint már akár két-három éven belül bekövetkezhet.
A vészforgatókönyv szerint Oroszország teljes körű háborút indít a NATO ellen, és a német fegyveres erők már az első óráktól kezdve a harcok sűrűjében lesznek. Az orosz támadásra válaszul egy 4800 fős gépesített lövészdandár csapna le egy litvániai előretolt bázisról, majd néhány napon belül további 15 000 gyorsreagálású német katonát vezényelnek a frontra. A következő hetekben szövetséges katonák tízezrei érkeznek a német északi-tengeri kikötőkbe, ahonnan kelet felé szállítják majd őket közúton és vasúton, olyan útvonalakon, amelyeket orosz szabotázs, kibertámadások és esetleg nagy hatótávolságú rakétacsapások is sújtanak. Hamarosan naponta több száz sebesültet szállítanak vissza Németországba ellátásra, olyan mértékben elárasztva a német kórházakat, ami a koronavírus-járvány legsötétebb napjaihoz lesz mérhető.
Gerald a The Timesnak elmondta:
Afganisztánban sajnálatosan magas, de kezelhető számú sebesültem volt, most azonban naponta akár ezer sérült lehetőségével kell terveznem. Minél jobban megvizsgálom a lehetséges forgatókönyveket, az annál összetettebbé válik, és annál nehezebben tervezhetővé.
A feladatok a sebesültek kimenekítésétől és ellátásától kezdve a magánszektorból történő erőforrás-bevonáson át egészen a harctérre irányuló utánpótlás és erősítés biztosításáig terjednek. Funke fő feladata annak biztosítása, hogy az európai NATO közepén működő logisztikai csomópont akkor is működjön, ha nő a halottak száma, áramszünetek következnek be, a vasúti közlekedés megbénul, vagy ha orosz ügynökök minden adandó alkalommal káoszt idéznek elő.
Ami jelenleg igazán aggaszt, az a hibrid hadviselés, vagyis a rejtett oldal: szabotázsok, alvó orosz sejtek, célzott támadások. Nem tudom kizárni a nagy hatótávolságú rakéták jelentette veszélyt sem. A hibrid fenyegetés rendkívül magas
– mondta Funke. Kitért rá, hogy egy ilyen vészforgatókönyv megvalósítása esetén rendkívül fontos lesz, hogy Németország a lehető leghosszabb ideig logisztikai csomópont maradhasson és a lehető legzökkenőmentesebben tudják pótolni az ellátási vonalakat, vagyis ha egy útvonal kiesik, legyen lehetőségük másikat használni.
Funke 61 éves, 1983-ban csatlakozott a hadsereghez, a hidegháború utolsó komoly nukleáris feszültségének idején, a NATO Able Archer hadgyakorlata alatt.
Az Able Archer 83 1983. november 2-án kezdődött, tíznapos NATO-hadgyakorlat volt. A hidegháború eme meglehetősen kevéssé ismert mozzanatára több történész is úgy tekint, mint az 1962-es kubai rakétaválság utáni korszak azon pillanatára, amikor a világ legközelebb került egy atomháborúhoz.
Funke parancsnoksága, amelyet tavaly hoztak létre a német hadsereg átfogó átszervezése során, most a hidegháború korabeli rendszer modernizált változatát dolgozza ki. 1983 óta sok minden megváltozott. 1990 előtt Nyugat-Németországban nemcsak általános hadkötelezettség volt, félmillió fegyverben álló emberrel, hanem rendkívül részletes tervek is léteztek arra vonatkozóan, hogy háború esetén a hadsereg és a civil társadalom minden egyes részére milyen feladat hárul. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Németországban minden 18 éves férfit elért a hadsereg, 2026-tól kötelező kérdőív, majd katonai alkalmassági vizsgálat vár rájuk.
Funke így fogalmazott:
Akkoriban mindannyian szó szerint pontosan tudtuk, hol lenne a helyünk egy háború kitörése esetén, egészen a lövészárkokig. Nem csak homályos elképzeléseink voltak, hogy „valahol Kassel környékén”, hanem konkrétan melyik faluban, melyik erdőnek melyik részénél.
A frontvonal, amely egykor Németország közepén húzódott, ma közel ezerötszáz kilométerrel keletebbre van. Az olyan modern technológiák, mint a drónok, a kiberfegyverek és a kifinomult elektronikai hadviselés rendkívüli módon gyorsították meg a háborús konfliktusok tempóját.
Most sok munka irányul a NATO és Németország hidegháborús memóriájának felfrissítésére, különösen a lakosság, a civil hatóságok és a magánszektor mozgósítása terén. Az első megbeszélések már lezajlottak egy hidegháborús megközelítésről, vagyis arról, hogy a lehető legalaposabban felkészüljenek a legrosszabbra, ami jöhet.
Teljesen világosan ki kell mondani, hogy civil támogatás nélkül, egy átfogó védelmi koncepció nélkül nem lennénk képesek megvédeni magunkat
– mondta Funke.
A vészforgatókönyv szerint a civil szektor vállalataink is háborús üzemmódra kell majd átváltaniuk, de az altábornagy elmondta azt is, hogy egy-egy cég minél távolabb áll a védelmi szektortól, annál kevésbé tudja, hogy milyen feladatok hárulnak majd rá. Az egészségügyi tervezés pedig még ennél is nehezebb. Úgy tudni, a NATO még nem dolgozta ki pontosan, miként osztanák el a háborús sebesülteket a szövetségesek között, de a jelen tervek szerint Németország jelentős részt vállalna a teherviseléséből.
A Bundeswehrnek öt saját kórháza van, összesen 1800 ággyal, amelyek gyorsan túlterhelődhetnek, ezért Funke UstgKdoBw-ja és a szövetségi egészségügyi minisztérium négy részre osztotta a civil kórházi hálózatot, amelyet egy négylevelű lóheréhez hasonlítanak:
Mind a négy részben klinikák csoportja áll rendelkezésre, amelyeket válság esetén a háborús sérültek számára lehet elkülöníteni.
További nehézséget jelent a jelenlegi német jogrendszer is. Bizonyos katonai intézkedéseket csak akkor lehet aktiválni, ha a képviselők kétharmada megszavazza a szükségállapot kihirdetését. Elemzők arra figyelmeztettek, hogy egy gyorsan kibontakozó válságban túl sok időbe telhet, mire az ország kilép a békeidő logikájából.
Funke hangsúlyozta, hogy a béke és háború közötti egyenes határvonal olyan időszak öröksége, amikor a hibrid hadviselés még messze nem érte el a mai szintet.
A hétköznapi emberek egyre gyakrabban látnak nagyszabású hadgyakorlatokat városaikban és településeiken, például a tavaly szeptemberi hamburgi Red Storm Bravo során, ahol a Bundeswehr egy esetleges orosz dróntámadás alatti mozgást gyakorolta, miközben egy balti állam tengeri megerősítésére készült. Februárban és márciusban légi evakuálást gyakorolnak Litvániából, az Északi-tengeren át vezető tengeri ellátási útvonalak védelmét. Elmondta, hogy időnként nyilvánvaló hibák is előfordulnak, különösen azért, mert a katonai és a civil hatóságok még tanulják az együttműködést.
A tavaly októberi bajorországi Marshal Power hadgyakorlat során például egy nem megfelelően tájékoztatott rendőr rálőtt egy gyanúsnak vélt férfira, aki álcázóruhát viselt, és vaktöltényel lőtt egy puskából. A célpont, aki katona volt, megsebesült, és kórházi ellátásra szorult.
Funke szerint azonban az ilyen balesetek is részei annak a folyamatnak, amely során a német társadalmat hozzászoktatják a háborús fenyegetéshez. Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem csak Németország készül háborúra, példátlan méretű katonai gyakorlatot indít Franciaország február 8. és április 30. között.