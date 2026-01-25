Valami eltört Németországban – rekordot dönt a szolgálatmegtagadás

A katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadására irányuló kérelmek száma tavaly nagymértékben megemelkedett. A kérelmek elbírálásáért felelős Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Hivatal (BAFzA) összesen 3867 beadványt regisztrált, ami az előző évhez képest 72 százalékos növekedést jelent – számolt be róla az Augsburger Allgemeine, írja a NIUS.

Németország – Több tucatnyian tüntettek Kölnben 2025. december 4-én, az országos diáksztrájk előestéjén a tervezett sorkötelezettség ellen, egy nappal azelőtt, hogy a Bundestag szavazott a törvényről

Fotó: AFP

A növekedés különösen az év végén gyorsult fel: decemberben 371 kérelem érkezett, éppen abban az időszakban, amikor a Bundestag elfogadta a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvényt. A jogszabály célja a fegyveres erők személyi állományának növelése, ugyanakkor lehetőséget hagy arra is, hogy szükség esetén egy úgynevezett keresletalapú sorkatonasági rendszer lépjen életbe.

A Bundeswehr évek óta küzd a létszámhiánnyal, ezért az új szabályozás keretében átalakították a toborzási eljárást. Az idén vagy azt követően 18. életévüket betöltő fiatal felnőttek kérdőívet kapnak, amelyben alkalmasságukat és motivációjukat mérik fel a katonai szolgálatra. A kérdőív kitöltése a fiatal férfiak számára kötelező, míg a nők esetében önkéntes, ami az alkotmányos előírásokból fakad.

Bár Németországban a kötelező sorkatonai szolgálatot 2011-ben felfüggesztették, az továbbra is szerepel az Alaptörvényben. A hatóságok hangsúlyozzák: a fegyveres szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadásához való jog a felfüggesztéstől függetlenül továbbra is érvényes, és azt az alkotmány kifejezetten garantálja.

Januártól jelentősen átalakult a német védelmi rendszer: bár a katonai szolgálat hivatalosan továbbra is önkéntes marad, az állam új, kötelező elemeket vezet be, amelyek minden fiatal férfit érintenek. Az első lépés egy 14 kérdésből álló kérdőív, amelyet a Bundeswehr küld ki, és amelynek kitöltése kötelező. A hatóságok havonta több tízezer fiatalt keresnek meg, és egyértelművé tették: aki nem válaszol, vagy valótlan adatokat ad meg, akár ezer eurós pénzbírságra is számíthat.

A lépés célja az alkalmasság és a szolgálati hajlandóság felmérése, de egyben erős jelzés is az állam részéről.