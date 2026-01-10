Szétesőben a kormány Németországban

Továbbra is nagy az elégedetlenség a jelenlegi kormánykoalíció (CDU/CSU és az SPD) munkájával szemben Németországban. A „Deutschlandtrend” legfrissebb felmérése szerint már csak minden ötödik német állampolgár értékeli „jónak” vagy „nagyon jónak” a kabinet teljesítményét. A kisebb koalíciós partner (SPD) helyzete különösen kedvezőtlen.

Egy friss felmérés szerint egyre nagyobb az elégedetlenség Németországban a kormány munkájával kapcsolatban (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Ha most vasárnap tartanák a Bundestag-választást, az SPD mindössze 13 százalékot kapna

– írja a Bild.

Ez egy százalékpontos visszaesés decemberhez képest, és a párt leggyengébb eredménye 2019 augusztusa óta, amikor ugyanennél az intézetnél 12 százalékot mértek Angela Merkel kormányzása alatt.

A jelenlegi nagykoalíció a CDU/CSU-val együtt összesen 41 százalékot érne el – ez nem lenne elegendő egy újabb kormányalakításhoz. Az uniópártok egyébként egy százalékponttal erősödtek az előző hónaphoz képest.

Da passt dann ja der Bild Bericht. Schlechtester SPD-Wert seit mehr als fünf Jahren. Macht ruhig weiter so… #SPDeinstellig https://t.co/NNIk1uHxUj pic.twitter.com/wOxuRTvTf0 — Bo Da (@InhaltFehlt) January 9, 2026

A Bundestag továbbra is ötpárti maradna

Az erősorrendben más változás nem történt: az AfD 25 százalékon marad, a Zöldek továbbra is 12 százalékot kapnának, a Baloldal 10 százalékon áll. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) egy pontot gyengült, így 3 százalékra esett vissza, ami ismét a bejutási küszöb alatt van – ugyanúgy, mint az FDP, amely szintén 3 százalékon áll.

A Friedrich Merz (70, CDU) kancellár és Lars Klingbeil (47) SPD-elnök vezette kormány számára a felmérés világosan jelzi, hogy sürgősen el kell kezdeniük a beígért reformok megvalósítását.

A „Deutschlandtrend” ugyanis azt is mutatja, hogy a koalícióba vetett kezdeti bizalom szinte teljesen eltűnt: a megkérdezettek 78 százaléka elégedetlen a kormány munkájával.