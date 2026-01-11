Németország vasúthálózata fennakadásokkal küzd

A vasúti közlekedés továbbra is korlátozott Németországban. Annak ellenére, hogy az időjárás ma javulni fog, az ország északi részén számos vasútvonalon továbbra is problémák vannak. Több távolsági járatot is töröltek – számolt be a németországi állapotokról a Tagesshau.

Az Elli vihar fennakadásokat okozott Németország vasúti közlekedésében.

Fotó: AFP

A vihar fennakadásokat okozott Németországban

Az „Elli” nevű téli vihar után a német vasút továbbra is problémákkal küzd, különösen északon.

A tél beköszöntével várhatóan vasárnap ismét szünetel a vasúti közlekedés Észak-Németország több fontos távolsági vonalán. Az érintett vonalak között van a Westerland–Hamburg vonal is, amint azt a Deutsche Bahn honlapján bejelentette. A Frankfurt és Köln közötti nagysebességű vonalon is csökkentették a megengedett sebességet.

Visszatérő hótorlaszok a vasúti síneken

A vasúttársaság a már megtisztított sínekre rakódott hótorlaszokat, valamint a befagyott és elakadt váltókat nevezte meg a problémák okaként. A Szövetségi Műszaki Segélyszolgálat (THW) jelenleg néhány vasúti alagút megközelíthetőségét biztosítja. A távolsági vonalak üzembe helyezése előtt próbaüzemeket is végeznek. A vasárnapi időjárás-előrejelzés reményt ad: a DWD meteorológusa, Marcel Schmidt, „képeskönyvbe illő téli napot” jósol. Az előrejelzés szerint részben felhős égbolt várható, különösen napos és száraz időjárás lesz északkeleten és nyugaton.

A későbbi enyhülés majd lehűlés további problémákat okozhat

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint azonban már hétfő éjjelre a hó esővé válhat, amely a hideg talajon megfagyva fekete jéghez vezethet.

Ez azt jelenti, hogy egy rövid szünet után a következő súlyos időjárási helyzet következik be. Hétfőn a ónos eső az ország nagy részére kiterjed

– mondta Thore Hansen, a DWD meteorológusa.