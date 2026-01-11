Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baklövés

Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

Időjárás

Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

időjárás

Németország vasúthálózata fennakadásokkal küzd

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Észak-Németországban az időjárás javulása ellenére továbbra is zavarok tapasztalhatók a vasúti közlekedésben, számos távolsági vonat közlekedését felfüggesztették. A téli vihar következményeként kialakult hótorlaszok és a lefagyott váltók nehezítik az üzemelést, több kiemelt útvonalon sebességkorlátozás lépett életbe. Németország a vonalak fokozatos visszaállítását próbaüzemekkel készíti elő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásNémetországvasúti közlekedésvihar

A vasúti közlekedés továbbra is korlátozott Németországban. Annak ellenére, hogy az időjárás ma javulni fog, az ország északi részén számos vasútvonalon továbbra is problémák vannak. Több távolsági járatot is töröltek – számolt be a németországi állapotokról a Tagesshau

Az Elli vihar fennakadásokat okozott Németország vasúti közlekedésében.
Az Elli vihar fennakadásokat okozott Németország vasúti közlekedésében.
Fotó: AFP

A vihar fennakadásokat okozott Németországban

Az „Elli” nevű téli vihar után a német vasút továbbra is problémákkal küzd, különösen északon.

A tél beköszöntével várhatóan vasárnap ismét szünetel a vasúti közlekedés Észak-Németország több fontos távolsági vonalán. Az érintett vonalak között van a Westerland–Hamburg vonal is, amint azt a Deutsche Bahn honlapján bejelentette. A Frankfurt és Köln közötti nagysebességű vonalon is csökkentették a megengedett sebességet.

Visszatérő hótorlaszok a vasúti síneken 

A vasúttársaság a már megtisztított sínekre rakódott hótorlaszokat, valamint a befagyott és elakadt váltókat nevezte meg a problémák okaként. A Szövetségi Műszaki Segélyszolgálat (THW) jelenleg néhány vasúti alagút megközelíthetőségét biztosítja. A távolsági vonalak üzembe helyezése előtt próbaüzemeket is végeznek. A vasárnapi időjárás-előrejelzés reményt ad: a DWD meteorológusa, Marcel Schmidt, „képeskönyvbe illő téli napot” jósol. Az előrejelzés szerint részben felhős égbolt várható, különösen napos és száraz időjárás lesz északkeleten és nyugaton. 

A későbbi enyhülés majd lehűlés további problémákat okozhat

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint azonban már hétfő éjjelre a hó esővé válhat, amely a hideg talajon megfagyva fekete jéghez vezethet. 

Ez azt jelenti, hogy egy rövid szünet után a következő súlyos időjárási helyzet következik be. Hétfőn a ónos eső az ország nagy részére kiterjed 

– mondta Thore Hansen, a DWD meteorológusa.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!