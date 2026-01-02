Szilveszteri káosz Németország utcáin – videó

Németországban több súlyos baleset és rendbontás történt a szilveszteri ünneplés során. Bielefeldben két, egyaránt 18 éves fiatal vesztette életét házilag barkácsolt pirotechnikai eszközök miatt, két egymástól független incidensben: egyikük a helyszínen meghalt, míg a másik fiatal a kórházban hunyt el. Rostock térségében egy 14 éves fiú bal kezét amputálni kellett egy petárdarobbanást követően, Lipcsében pedig egy 16 éves lány szenvedett súlyos kézsérüléseket egy illegális pirotechnikai eszköz használata miatt – írja cikkében a Spiegel.
A sérültek között több kiskorú is volt.
A berlini Marzahn baleseti kórház összesen 25 sérültet látott el, akik közül többen részleges vagy teljes kézvesztést szenvedtek. Nyolc gyermek olyan súlyos sérüléseket szerzett, amelyek életük végéig hatással lesznek mindennapjaikra. Lipcsében a rendőrség ellen is felléptek: több helyszínen kukákat gyújtottak fel, az egyenruhásokat üvegekkel dobálták meg. A korábban is konfliktusokkal terhelt Connewitz városrészben emiatt kordonokat kellett felállítani.
Berlinben a rendfenntartásra mintegy 4300 rendőrt vezényeltek ki az esetleges zavargások megelőzésére.
Az ellenőrzések során többek között gömb formájú robbanóeszközöket találtak járművekben és lakásokban, amelyek korábban már súlyos sérüléseket okoztak. A hatóságok jelezték, hogy bár idén is előfordultak petárdákkal és rakétákkal végrehajtott támadások, az események összességében kevesebb problémát jelentettek, mint a korábbi években.
Az Alexanderplatzon például a tűzijátékmentes zóna bevezetése látványosan mérsékelte a rendbontásokat, ennek ellenére elszabadult a káosz a német fővárosban.
A rendőrség már az ünnep előtti napon közel 14 kilogramm robbanóanyag-tartalmú, tiltott pirotechnikai eszközt foglalt le Neuköllnben, valamint jelentős mennyiségű készpénzt, amely vélhetően kábítószer-kereskedelemből származott.
A német rendőrszakszervezet alelnöke nyilatkozott: a rendbontások hátterében migránsok álltak
Egy olyan szilveszteri éjszakáról beszélünk, amelyet békésnek neveznek, miközben több mint négyszáz embert vettek őrizetbe, és számos támadás érte a rendfenntartókat. Ez egyértelműen jelzi, mennyire súlyos a helyzet
– nyilatkozta a Weltnek Ostermann.
Elmondása szerint az erőszakos cselekmények elkövetői tiszteletlenül viselkedő férfiak voltak, akik közül sokan migrációs háttérrel rendelkeznek.
Hozzátette: a berlini rendőrség által kidolgozott intézkedési tervek működtek, a rendőrök kiváló munkát végeztek, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy ehhez az állapothoz hozzászokjanak. Bár az előző év még súlyosabb volt, meglátása szerint az idei események sem tekinthetők jónak.
Több mint négyezer rendőr teljesített szolgálatot, négyszáznál is több letartóztatás történt, és a berlini tűzoltóság több mint hatszáz alkalommal avatkozott be
– mindezek kizárólag a főváros adatai.
Rendészeti szempontból a tavalyi tapasztalatokhoz képest a tervek beváltak, társadalmi oldalról azonban semmilyen pozitívum nem látható. A szakszervezet alelnöke szerint a szilveszteri erőszak Németország egészét érintő társadalmi problémára világít rá.
Kiemelte, hogy nem gazdasági mutatókról beszél, hanem az ország társadalmi felépítéséről, amelynek hiányosságai évről évre megmutatkoznak – nemcsak az év utolsó napján, hanem az év minden egyes napján. Úgy fogalmazott, a fiatalkorúak bűnözésének alakulása világosan jelzi, mely területeken nem működik megfelelően a rendszer, és ezt szerinte a politikának is egyértelmű jelzésként kell értelmeznie. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szociális infrastruktúrát ismét működőképessé kell tenni.
Ostermann hangsúlyozta: elsősorban azok a férfiak jelentenek problémát, akik bevándorlóként érkeztek az országba.
Véleménye szerint a migráció kérdésében őszinte párbeszédre van szükség, és az integráció jelenlegi megközelítése nem jelent megoldást. Szükségesnek tartja az állam kiutasítással kapcsolatos érdekeinek egyértelmű meghatározását, valamint a kitoloncolások kérdésének napirendre tűzését. Emellett elengedhetetlennek nevezte a szakemberek – pedagógusok és tanárok – bevonását, és annak feltárását, mi vezet a kialakult helyzethez.
Úgy véli, ez az állapot nem tartható fenn: minden nagyobb rendezvényen, így szilveszterkor is ugyanazok a problémák ismétlődnek.
Megismételte, hogy a több száz letartóztatás, több száz tűzoltói riasztás, valamint olyan városrészek létezése, ahol a mentők csak rendőri biztosítással tudnak dolgozni, kizárja a pozitív mérleg lehetőségét.
A tűzoltóság Wilmersdorfban egy részben kiégett autóbuszról adott hírt, bár nem sikerült egyértelműen megállapítani, hogy a tüzet pirotechnika okozta-e.
Hamburgban tíz mentőszolgálati dolgozó sérült meg.
A hatóságok továbbra is összesítik a sérüléseket és az anyagi károkat, ugyanakkor arra számítanak, hogy a végleges adatok még növekedhetnek.