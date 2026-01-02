Szilveszteri káosz Németország utcáin – videó

Németországban több súlyos baleset és rendbontás történt a szilveszteri ünneplés során. Bielefeldben két, egyaránt 18 éves fiatal vesztette életét házilag barkácsolt pirotechnikai eszközök miatt, két egymástól független incidensben: egyikük a helyszínen meghalt, míg a másik fiatal a kórházban hunyt el. Rostock térségében egy 14 éves fiú bal kezét amputálni kellett egy petárdarobbanást követően, Lipcsében pedig egy 16 éves lány szenvedett súlyos kézsérüléseket egy illegális pirotechnikai eszköz használata miatt – írja cikkében a Spiegel.

Káosz Németország utcáin Fotó: AFP

A sérültek között több kiskorú is volt.

A berlini Marzahn baleseti kórház összesen 25 sérültet látott el, akik közül többen részleges vagy teljes kézvesztést szenvedtek. Nyolc gyermek olyan súlyos sérüléseket szerzett, amelyek életük végéig hatással lesznek mindennapjaikra. Lipcsében a rendőrség ellen is felléptek: több helyszínen kukákat gyújtottak fel, az egyenruhásokat üvegekkel dobálták meg. A korábban is konfliktusokkal terhelt Connewitz városrészben emiatt kordonokat kellett felállítani.

Berlin Neukölln - Stadtbild - Silvester pic.twitter.com/NQI81tM2mI — Truman1984 (@PatrykS992) January 1, 2026

Berlinben a rendfenntartásra mintegy 4300 rendőrt vezényeltek ki az esetleges zavargások megelőzésére.

Az ellenőrzések során többek között gömb formájú robbanóeszközöket találtak járművekben és lakásokban, amelyek korábban már súlyos sérüléseket okoztak. A hatóságok jelezték, hogy bár idén is előfordultak petárdákkal és rakétákkal végrehajtott támadások, az események összességében kevesebb problémát jelentettek, mint a korábbi években.

Az Alexanderplatzon például a tűzijátékmentes zóna bevezetése látványosan mérsékelte a rendbontásokat, ennek ellenére elszabadult a káosz a német fővárosban.

A rendőrség már az ünnep előtti napon közel 14 kilogramm robbanóanyag-tartalmú, tiltott pirotechnikai eszközt foglalt le Neuköllnben, valamint jelentős mennyiségű készpénzt, amely vélhetően kábítószer-kereskedelemből származott.

A német rendőrszakszervezet alelnöke nyilatkozott: a rendbontások hátterében migránsok álltak

Egy olyan szilveszteri éjszakáról beszélünk, amelyet békésnek neveznek, miközben több mint négyszáz embert vettek őrizetbe, és számos támadás érte a rendfenntartókat. Ez egyértelműen jelzi, mennyire súlyos a helyzet

– nyilatkozta a Weltnek Ostermann.

Chaos in Berlin last night during New Year’s Eve.



What has happened to Berlin? pic.twitter.com/cBLuplUxV1 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Elmondása szerint az erőszakos cselekmények elkövetői tiszteletlenül viselkedő férfiak voltak, akik közül sokan migrációs háttérrel rendelkeznek.

Hozzátette: a berlini rendőrség által kidolgozott intézkedési tervek működtek, a rendőrök kiváló munkát végeztek, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy ehhez az állapothoz hozzászokjanak. Bár az előző év még súlyosabb volt, meglátása szerint az idei események sem tekinthetők jónak.

Berlin #Silvester2025:



Autos und Wohnungen brennen. Fahrzeuge und Menschen werden mit Feuerwerk beschossen.



Mehr als 400 Festnahmen, 24 verletzte Polizisten und mehrere Vorführungen beim Haftrichter.



Also auch 2026 #BerlinSilvester alles ganz "normal". pic.twitter.com/gd9rBqSsTZ — Dr. David Lütke (@DrLuetke) January 1, 2026

Több mint négyezer rendőr teljesített szolgálatot, négyszáznál is több letartóztatás történt, és a berlini tűzoltóság több mint hatszáz alkalommal avatkozott be

– mindezek kizárólag a főváros adatai.