Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

Brüsszel nem érti, Orbán Viktor igen – Netanjahu szerint civilizációk harca zajlik Európában

A magyar-izraeli szövetségről, a nemzeti szuverenitás védelméről és a civilizációk közötti küzdelemről beszélt Benjamin Netanjahu a Maxima című műsorban adott interjúban. Az izraeli kormányfő szerint míg Brüsszel nem érti a kor kihívásait, Orbán Viktor azonban pontosan látja, hogy Európának a barbarizmus ellen kell megvédenie önmagát.
A Maxima műsorában adott interjút Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, aki a beszélgetés során világossá tette: Magyarország és Izrael szövetsége nem pusztán diplomáciai, hanem civilizációs jelentőségű. Netanjahu elmondta, hogy már a rendszerváltás előtt is járt Magyarországon, és személyesen tapasztalta meg azt az átalakulást, amely Orbán Viktor vezetése alatt végbement. Megfogalmazása szerint Magyarország ma „egy teljesen más ország”, amelyet Izraelben és Izrael barátai körében is komoly tisztelet övez.

Az izraeli kormányfő külön kiemelte, hogy Magyarország az Európai Unión belül egyedülálló következetességgel áll ki Izrael mellett, és stratégiai jelentőségűnek nevezte, hogy Budapest rendszeresen megakadályozza az Izraelt elítélő uniós nyilatkozatokat.

 Mint mondta, Izrael nemcsak saját magát védi, hanem Európát is, amikor szembeszáll a radikális iszlámmal – ezt azonban Brüsszelben és több nyugat-európai fővárosban sem értik, Orbán Viktor viszont pontosan érti.

A beszélgetés központi gondolata a civilizáció és a barbárság közötti küzdelem volt. Netanjahu szerint ez nem politikai divat vagy kommunikációs fogás, hanem történelmi léptékű harc, amelyben a nemzetállamok fennmaradása és a szuverenitás védelme kulcsszerepet játszik. Úgy véli, a nemzetállam felszámolásának gondolata „puszta ostobaság”.

A migráció kérdésében az izraeli miniszterelnök egyértelműen fogalmazott: ha egy ország nem ellenőrzi a határait, elveszíti önmagát. Saját példaként említette az Izrael és Afrika közé épített határzárat, amely szerinte nullára csökkentette az illegális bevándorlást. Ezzel párhuzamba állítva méltatta a magyar határvédelmi politikát, és hangsúlyozta: 

Már nem lenne Magyarország, ha megnyitották volna a kapukat.

Netanjahu az antiszemitizmus elleni fellépést is érintette, példamutatónak nevezve Magyarország zéró toleranciáját. Álláspontja szerint az antiszemitizmus soha nem áll meg a zsidó közösségeknél, hanem egész társadalmakat rombol szét, ezért az ellene való fellépés a szabad világ alapvető érdeke.

Az interjú végén az izraeli–palesztin konfliktusról is szó esett. Netanjahu világossá tette: egy ország nem nyerhet békét, ha elveszíti a háborút, és Izrael a nemzetközi bírálatok ellenére addig folytatja a küzdelmet, amíg saját és szövetségesei biztonságát nem tudja garantálni – még akkor is, ha ezért „rossz sajtót” kap.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján érhető el:

