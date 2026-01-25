Trump emberei bekopogtak Netanjahuhoz: jön a következő fázis?

Washington célja a megállapodás fenntartása, miközben Izraelben és a térségben is egyre nő a politikai és biztonsági nyomás – írja a Bloomberg.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök

Fotó: AFP

Az izraeli miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Netanjahu találkozott Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel. Amerikai források szerint az egyeztetések elsősorban arra irányultak, hogy miként lehet visszaszerezni a még Gázában lévő izraeli túsz földi maradványait, valamint hogyan alakuljon a térség hosszabb távú biztonsági rendezése.

Az Egyesült Államok fenntartaná a Trump közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodást, ugyanakkor Izraelben belpolitikai vita zajlik arról, hogy a következő lépéseknek meg kell-e előzniük a Hamász által visszatartott túszok ügyének lezárását. A hozzátartozók egy része nyíltan nagyobb nemzetközi nyomást követel a Hamász vezetésére – írja a portál.

A második szakasz egyik kulcskérdése a rahafi határátkelő újranyitása lenne Egyiptom és a Gázai övezet között. Gázai tisztviselők szerint az átkelő akár napokon belül megnyílhat, Izrael azonban egyelőre nem erősítette meg ezt, és a kérdésről várhatóan az izraeli kormány is tárgyal – fogalmaznak.

Egyiptom közben szintén sürgeti a tűzszünet második fázisának végrehajtását, amelynek része lenne az izraeli csapatok kivonása, a határátkelők megnyitása és akár nemzetközi megfigyelők telepítése is. Kairó szerint mindez elengedhetetlen Gáza újjáépítésének megkezdéséhez.

A tűzszünet ellenére a feszültség nem szűnt meg teljesen: szombaton egy izraeli csapás két palesztin tinédzser halálát okozta Gázában. Az izraeli hadsereg szerint fegyveresek ellen léptek fel, míg a palesztin egészségügyi hatóságok civil áldozatokról számoltak be. A veszteségekről szóló adatok továbbra is vitatottak a felek között – tájékoztatott a Bloomberg.

U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Israel on Saturday for talks with Prime Minister Benjamin Netanyahu, with Gaza a key focus, sources told Reuters.

U.S. Central Command chief Brad Cooper also arrived and is expected to meet senior Israeli security officials,… pic.twitter.com/vGR4xABuN8 — RTA English (@rtaenglish1) January 25, 2026

Amint arról korábban beszámoltunk, a davosi Világgazdasági Fórumon mutatták be hivatalosan a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanácsot. A kezdetben a gázai háború utáni rendezésre szánt fórum időközben jóval tágabb feladatkört kapott: a tervek szerint nemcsak a közel-keleti helyzetben, hanem más, elhúzódó nemzetközi válságok kezelésében is közvetítő szerepet vállalhat.