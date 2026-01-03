Kicsoda az elfogott Nicolás Maduro, és miért fogták el?

Donald Trump amerikai elnök szerint sikeresen végrehajtottak egy nagyszabású műveletet Venezuelában, amely során Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és az országból kivitték – számoltunk be róla az Origón is. Trump hozzátette: Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre, és a nap folyamán sajtótájékoztatón számol majd be a részletekről.
Mike Lee republikánus szenátor azt közölte: Nicolás Madurót letartóztatták az Egyesült Államokban, hogy büntetőeljárás alá vonják. Az X-en közzétett bejegyzésében Lee azt írta, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere azt mondta neki, hogy „nem számít további lépésekre Venezuelában, most, hogy Maduro amerikai őrizetben van”. Hozzátette, hogy Rubio szerint a katonai akció célja „az elfogatóparancsot végrehajtók támogatása és védelme volt”.
Kicsoda az elfogott venezuelai elnök, Nicolás Maduro, és miért fogták el?
Maduro 2013 óta Venezuela elnöke, miután Hugo Chávez, a populista baloldali elnök és Maduro mentora meghalt. Maduro buszsofőrként kezdte munkáséletét, majd szakszervezeti vezető lett, később pedig Chávez külügyminisztere és alelnöke volt, ugyanakkor soha nem érte el Chávez népszerűségét, aki karizmatikusabb volt.
Venezuela gazdasága Maduro alatt összeomlott Chávez évekig tartó rossz gazdasági irányítása után, beleértve az árellenőrzéseket és a kiutalásokat, amelyek kimerítették az állam olajfüggő alapjait. Amikor az olajárak a 2010-es években estek, az élelmiszer- és gyógyszerimport megfizethetetlenné vált. A pénznyomtatás hiperinflációt okozott, ami értéktelenné tette a valutát. A korrupció és a nemzetközi szankciók fokozták a nyomást.
Maduro elnyomással reagált az elégedetlenségre. Brutálisan leverte az ismételt tömegtüntetéseket, és azzal vádolták, hogy manipulálta a 2018-as és 2024-es választásokat. A lakosság több mint negyede – mintegy 8 millió ember – kivándorolt
Chávez és Maduro szélsőbaloldali bolivárizmusa elutasítja az amerikai kapitalizmust és hegemóniát, és imperialista hatalomnak bélyegzi az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államok ugyanakkor bírálja Maduro politikai elnyomását, és tagadja legitimitását a 2018-as és 2024-es választási manipulációs vádak után.
Az amerikai kormányok régóta azzal vádolják Venezuelát, hogy nem működik együtt a kábítószer-ellenes erőfeszítésekkel a hazai bűnözői csoportokkal szemben.
Trump ennél is továbbment, és Madurót hibáztatta a venezuelai bevándorlásért az Egyesült Államokba, és azzal vádolta, ő maga is kartellvezető. Maduro ezt tagadja.
Az amerikai hatóságok már 2020-ban is egy évtizedes nyomozás után kokaincsempészéssel vádolták meg Nicolás Madurót és magas rangú kormánytisztviselőket.
A manhattani szövetségi bíróságon benyújtott vádiratban az ügyészek azzal vádolták Madurót, hogy a Cartel de los Soles nevű kábítószer-kereskedő hálózat vezetője, és nagy mennyiségű kokain amerikai szállításában segédkezett.
A vádirat szerint Maduro irányította és védte a hálózatot, miközben karrierje felfelé ívelt az ország kormányzati ranglétráján. Maduro elutasította az Egyesült Államok kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádjait, „piszkos, hamis vádaknak” nevezve azokat.
Ne legyenek kétségek afelől, hogy Nicolás Maduro kábítószer-kereskedőként vád alá helyezett az Egyesült Államokban, és az amerikai igazságszolgáltatás elől menekül”
– mondta Marco Rubio külügyminiszter szeptemberben.
Kicsoda Cilia Flores?
Az Egyesült Államok közlése szerint venezuelai műveletük eredményeként elfogták Nicolás Maduro feleségét, Cilia Florest is, akit a venezuelai elnök gyakran „első harcosként” emleget. Flores évtizedekig a kormánypárt vezető jogi tanácsadója volt, az 1990-es évek elején Hugo Chávez, Maduro elődjének és politikai mentorának vezető védőügyvédjeként szolgált. Miután Chávez 1999-ben elfoglalta az elnöki hivatalt, törvényhozóként emelkedett fel a párt ranglétráján. Flores röviddel azután ment feleségül Madurohoz, hogy 2013-ban elnökké választották, miután Chávez rákban meghalt.
Flores azon magas rangú rezsimszemélyiségek közé tartozott, akiket az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 2018-ban szankcionált, állítólag Venezuela vagyonának kifosztása és az ország katonai diktatúrájának elősegítése miatt.
A múlt hónapban az Egyesült Államok pénzügyi feketelistára tette Flores tágabb családjának több tagját a kormánnyal folytatott üzleti ügyeikben elkövetett állítólagos korrupció miatt. A megbüntetettek között volt Flores két unokaöccse is, akiket az Egyesült Államokban kokainkereskedelem miatt ítéltek el, de a Biden-kormányzat 2022-ben kegyelmet adott nekik a két ország közötti fogolycsere részeként.
Trump kemény fellépést ígért – és így is lett
Az amerikai hadsereg szeptember óta légicsapásokat hajt végre gyanús kábítószer-csempész hajók ellen Venezuela közelében, Trump azon küldetésének részeként, hogy megállítsa a drogok áramlását az országba.
Washington novemberben külföldi terrorszervezetnek minősítette a Cartel de los Soles néven ismert hálózatot, decemberben pedig a Nicolás Maduro vezette venezuelai kormányt is, egyúttal „teljes és átfogó blokádot” rendel el minden, Venezuelába tartó vagy onnan induló, szankcionált olajszállító tanker ellen.
Indoklása szerint Venezuela olajat, földterületeket és más vagyonelemeket lopott el az Egyesült Államoktól, és a bevételeket Nicolás Maduro elnök rendszere szerinte kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem és más bűncselekmények finanszírozására használja.
Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet. Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.