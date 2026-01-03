Kicsoda az elfogott Nicolás Maduro, és miért fogták el?

Donald Trump amerikai elnök szerint sikeresen végrehajtottak egy nagyszabású műveletet Venezuelában, amely során Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és az országból kivitték – számoltunk be róla az Origón is. Trump hozzátette: Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre, és a nap folyamán sajtótájékoztatón számol majd be a részletekről.

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores

Fotó: AFP

Mike Lee republikánus szenátor azt közölte: Nicolás Madurót letartóztatták az Egyesült Államokban, hogy büntetőeljárás alá vonják. Az X-en közzétett bejegyzésében Lee azt írta, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere azt mondta neki, hogy „nem számít további lépésekre Venezuelában, most, hogy Maduro amerikai őrizetben van”. Hozzátette, hogy Rubio szerint a katonai akció célja „az elfogatóparancsot végrehajtók támogatása és védelme volt”.

Kicsoda az elfogott venezuelai elnök, Nicolás Maduro, és miért fogták el?

Maduro 2013 óta Venezuela elnöke, miután Hugo Chávez, a populista baloldali elnök és Maduro mentora meghalt. Maduro buszsofőrként kezdte munkáséletét, majd szakszervezeti vezető lett, később pedig Chávez külügyminisztere és alelnöke volt, ugyanakkor soha nem érte el Chávez népszerűségét, aki karizmatikusabb volt.

Venezuela gazdasága Maduro alatt összeomlott Chávez évekig tartó rossz gazdasági irányítása után, beleértve az árellenőrzéseket és a kiutalásokat, amelyek kimerítették az állam olajfüggő alapjait. Amikor az olajárak a 2010-es években estek, az élelmiszer- és gyógyszerimport megfizethetetlenné vált. A pénznyomtatás hiperinflációt okozott, ami értéktelenné tette a valutát. A korrupció és a nemzetközi szankciók fokozták a nyomást.

Maduro elnyomással reagált az elégedetlenségre. Brutálisan leverte az ismételt tömegtüntetéseket, és azzal vádolták, hogy manipulálta a 2018-as és 2024-es választásokat. A lakosság több mint negyede – mintegy 8 millió ember – kivándorolt

– írja a Sky News.

Chávez és Maduro szélsőbaloldali bolivárizmusa elutasítja az amerikai kapitalizmust és hegemóniát, és imperialista hatalomnak bélyegzi az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államok ugyanakkor bírálja Maduro politikai elnyomását, és tagadja legitimitását a 2018-as és 2024-es választási manipulációs vádak után.

Az amerikai kormányok régóta azzal vádolják Venezuelát, hogy nem működik együtt a kábítószer-ellenes erőfeszítésekkel a hazai bűnözői csoportokkal szemben.

Trump ennél is továbbment, és Madurót hibáztatta a venezuelai bevándorlásért az Egyesült Államokba, és azzal vádolta, ő maga is kartellvezető. Maduro ezt tagadja.