A Refor UK elnöke is megszólalt annak kapcsán, hogy Nagy-Britannia és Franciaország közös katonai alakulatot állítana fel és küldene Ukrajnába. Nigel Farage hangsúlyozta, nem fogja támogatni a katonák küldését. Hozzátette: véleménye szerint Nagy-Britannia semmilyen formában nincs erre felkészülve – írja a Telegraph.

Nigel Farage elutasítja a katonák küldését Ukrajnába

Fotó: THOMAS KRYCH / ANADOLU

Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég nyilatkozatot írt alá arról, hogy a két európai ország egy békekötés esetén katonai központokat hoz létre Ukrajnában és felállít egy több nemzetiségű katonai kontingenst, amely az ismételt orosz támadásoktól védené Ukrajnát és segítene az újjáépítésben.

A lépés azonban éles kritikákat váltott ki. Még az úgynevezett „hajlandók koalíciójának” tagjai között is vannak, akik kevésbé hajlandóak erre a lépésre

Nigel Farage szerint beszédes Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Friedrich Merz hozzáállása is. Farage arra hívta fel a figyelmet, hogy a német kancellár beszédet mondott, de „ő sem szólt semmit”. Ebből a brit politikus szerint egyértelműen látszik, hogy a hajlandók koalíciója lényegében a brit miniszterelnökből és a francia miniszterelnökből áll.

A brit politikus egyúttal jelezte, hogy ha a javaslat a parlament elé kerül, nemmel fog rá szavazni.

Farage szerint ugyanis legutóbb amikor ekkora volumenű katonai akcióról döntött a szigetország, azok a védelmi kiadások öt százalékát tette ki. A Reform UK elnöke szerint erre az akcióra azonban sem felszerelésben, sem pedig gazdasági értelemben nincs felkészülve az ország. Ugyanakkor azt megjegyezte, hogy ha ez egy „koreai stílusú ENSZ lenne, ahol sok ország lenne érintett, és rotációval ki-be mehetnénk, akkor talán megfontolnám”.

A brit miniszterelnök arról beszélt, hogy a képviselőház meg fogja szavazni az intézkedést, ennek ellenére bizonytalan annak sorsa. 2013-ban David Cameron, akkori brit miniszterelnök kénytelen volt feladni a Szíria elleni katonai csapásokban való részvételre vonatkozó terveit, miután vereséget szenvedett az alsóházban, amelyet az akkori Munkáspárt vezetője, Ed Miliband szervezett.