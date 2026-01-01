Nincs biztonság, az Egyesült Királyság óriási gondban van

A brit kormány az elmúlt időszakban lépéseket tett a közbiztonság növelésére a nők védelme érdekében. Az Egyesült Királyságban a helyzet azonban tarthatatlan, az ideológiai politizálás pedig ezen nem fog segíteni – írja a Brussel Signal.

Az Egyesült Királyságban egyre rosszabb a helyzet, azonban a kormány csak a felszínen foglalkozik a problémákkal

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A brit Munkáspárt nemrég a nők és lányok védelméért felelős minisztert nevezett ki, azonban a döntést sokan kritizálták. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Nagy-Britanniában egyre rosszabb a közbiztonsági helyzet, ez pedig nagyrészt a migrációnak tudható be.

A probléma különösképpen a nőket érinti, miután az elmúlt időszakban szinte nem volt olyan hét, amikor az angol sajtó ne számolt volna be nemi erőszakkal kapcsolatos bűncselekményekről.

A probléma pedig erősen megtépázta a munkáspárt népszerűségét, így a kormányzat elkezdett foglalkozni a kérdéssel ,azonban csak a felszínen. Az új miniszter kinevezése a kritikusok szerint pusztán a politikai párt ideológiáját igyekszik védeni. Habár a statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a nők elleni erőszakos bűncselekmények elkövetői között nagy számban találhatóak meg a bevándorló háttérrel rendelkezők, a Munkáspártnak ez túl nagy kockázatot jelentene.

A nők elleni erőszakot tehát onnan fogja meg a brit kormány, ahonnan ideológiai értelemben a legegyszerűbb: a fehér férfiaktól védi meg a nőket.

Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a BBC nemrég arról írt, hogy Andrew Tate, „meglehetősen rémisztő” módon radikalizálja a fiúkat a szélsőséges nőgyűlölet irányába. Ezzel szemben az Angliában ma elképzelhetetlen lenne, hogy valaki arról készítsen egy dokumentumfilmet, hogy egy fekete bevándorló halálra késel egy kiskorú lányt, pedig jelenleg ez nagyobb probléma a Brussel Signal cikke szerint, mint az a jelenség amit Tate képvisel.