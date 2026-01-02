A csere egy időben zajlott Újdelhiben és Iszlámábádban, az indiai külügyminisztérium tájékoztatása szerint. A két ország minden év január 1-jén köteles értesíteni egymást a nukleáris létesítményekről. Ez volt a 35. ilyen alkalom, az első listacsere 1992-ben történt.

India és Pakisztán csütörtökön ismét listát cserélt egymással a nukleáris létesítményeikről (Fotó: PUNIT PARANJPE / AFP)

A gyakorlat több mint három évtizede megszakítás nélkül működik, még olyan időszakokban is, amikor a két ország között komoly politikai vagy katonai feszültség alakult ki.

A listacsere fennmaradt a Kargil-konfliktus, a 2001–02-es katonai válság, valamint a 2016-os uri és a 2019-es pulwamai támadások és az azt követő légicsapások idején is.

A megállapodást 1988 végén írták alá, és 1991-ben lépett hatályba. Lényege, hogy India és Pakisztán vállalja: nem hajt végre, nem ösztönöz és nem támogat semmilyen olyan cselekményt, amely a másik ország nukleáris létesítményeinek megrongálására vagy megsemmisítésére irányulna.

A nyilvántartott létesítmények köre nagyon széles: nemcsak atomerőművek tartoznak ide, hanem kutatóreaktorok, urándúsítók, üzemanyaggyártó egységek, izotópszétválasztó és újrafeldolgozó üzemek, valamint minden olyan telephely, ahol jelentős mennyiségű radioaktív anyagot tárolnak – írja a The Times of India.

A megállapodás azt is előírja, hogy a felek évente egyszer kötelesek megadni egymásnak e létesítmények pontos helyét, rendszerint földrajzi koordináták formájában. Ez a kölcsönös tájékoztatás a szakértők szerint fontos bizalomépítő lépés két olyan nukleáris hatalom között, amelyek történelmük során többször kerültek fegyveres konfliktusba egymással.

A rendszer célja, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy egy válsághelyzetben véletlenül vagy téves információk alapján történjen támadás egy nukleáris létesítmény ellen. Egy ilyen támadás – még hagyományos fegyverekkel is – súlyos humanitárius és környezeti következményekkel járna, és könnyen nukleáris eszkalációhoz vezethetne.

جوہری تنصیبات سے متعلق معاہدے پر پاکستان اور بھارت نے 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے تھے: سفارتی ذرائعhttps://t.co/BdkXc4nUVO#DailyJang pic.twitter.com/uWeehbwDIs — Daily Jang (@jang_akhbar) January 1, 2026

Bár a megállapodás jelentős lépés a kockázatok csökkentésében, korlátai is vannak: nem szabályozza a nukleáris fegyverek fejlesztését, telepítését vagy alkalmazását, és nem tartalmaz ellenőrzési mechanizmusokat sem, amelyek igazolnák a bejelentett adatok pontosságát.

A rakétabázisok és más stratégiai katonai objektumok sem tartoznak a megállapodás hatálya alá.