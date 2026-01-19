Nukleáris feszültség, Moszkva támadást indíthat

A Fox News cikkében arról ír, hogy az eseményekhez közelálló források szerint nagyszabású támadás készül a zaporizzsjai atomerőmű ellen. Az ukrán közlés szerint Oroszország ezzel akarja elérni, hogy egy kedvezőtlen békére vegye rá Ukrajnát.

Oroszország az atomerőmű elektromos ellátását támadhatja

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY

A lapnak nyilatkozó forrás szerint az oroszok nem közvetlenül az atomerőművet, hanem az azt ellátó, nagyfeszültségű energetikai hálózatot támadhatják meg. Habár Európa legnagyobb atomerőműve már hosszú ideje nem termel áramot, azonban az erőmű és a benne tárolt fűtőanyag hűtéséhez elengedhetetlen a villamoshálózat.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzése arra figyelmeztetett, hogy Oroszország támadásokat mérlegel az atomenergia-termelés szempontjából kritikus fontosságú alállomások ellen, valamint azt is jelezték, hogy Oroszország ezzel akarja egy előnytelen béke megkötésére rávenni Ukrajnát.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) korábban már többször is figyelmeztetett, hogy az energiaellátás zavarai komoly nukleáris kockázatot hordoznak magukban.

Január 16-án lokalizált tűzszüneti megállapodás született Oroszország és Ukrajna között a ZNPP egyik, már megrongálódott tartalék villamosvezetékének a NAÜ koordinációjával történő javítására. Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója január 16-án kiadott nyilatkozatában kijelentette: „A NAÜ továbbra is szorosan együttműködik mindkét féllel az atomerőmű nukleáris biztonságának garantálása és a konfliktus során bekövetkező nukleáris balesetek megelőzése érdekében.