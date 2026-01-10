Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump szavaitól megfagyott a vér Putyin és Hszi Csin-ping ereiben

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

dróntámadás

Lángokban áll a volgográdi olajfinomító - videó

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország volgográdi régiójában egy olajfinomító gyulladt ki, miután az éjszaka folyamán pilóta nélküli repülőeszközök csapódtak be. Az elmúlt időszakban sorozatossá váltak az orosz energetikai infrastruktúrát érő támadások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásMoszkvaorosz-ukrán háborúukrán dróntámadásolajfinomító

A támadást Andrij Bocsarov, a Volgográdi régió kormányzója is megerősítette. Tájékoztatása szerint tűz keletkezett egy olajfinomítóban, miután drónok roncsai zuhantak le a létesítmény közelében. A kormányzó közösségi oldalán azt írta: a tűzesetet a dróntörmelékek okozták, a hatóságok és a katasztrófavédelem egységei pedig azonnal a helyszínre vonultak. Hangsúlyozta, hogy az illetékes szolgálatok jelenleg is dolgoznak a károk felszámolásán és a helyzet stabilizálásán, számolt be róla az Unian.

Tűz keletkezett az olajfinomítóban, miután drónok roncsai zuhantak le a létesítmény közelében
Tűz keletkezett az olajfinomítóban, miután drónok roncsai zuhantak le a létesítmény közelében Fotó: AFP

Nemcsak a Volgográdi régióban észleltek dróntevékenységet. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a főváros felett is sikerült lelőni egy pilóta nélküli repülő eszközt. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálatok és a műszaki egységek a helyszínen dolgoznak, a lakosságot pedig nem fenyegeti veszély. Az orosz védelmi minisztérium összesítése alapján az éjszaka folyamán összesen 59 drónt semmisítettek meg az ország különböző térségeiben. 

A közlés szerint három drónt a moszkvai régió felett lőttek le, ami jelzi, hogy a támadások már nem csak a határ menti régiókra korlátozódnak.

Az elmúlt hónapokban több oroszországi energetikai létesítmény is dróntámadás célpontjává vált. Nem sokkal az újév előtt például a szizrani olajfinomítót érte támadás, amely után tüzek keletkeztek az üzemben. A lángokat akkor is csak jelentős erőfeszítések árán sikerült megfékezni.

Korábban, 2025 októberében egy dróntámadás következtében a Volgográdi régióban található egyik elektromos alállomás rongálódott meg, ami áramkimaradást okozott a környéken. 

Ugyanebben a hónapban drónok csapódtak be a Kotovo városában működő Lukoil gázfeldolgozó üzembe is, ahol szintén tűz ütött ki. A később nyilvánosságra hozott műholdfelvételek – köztük a NASA felvételei – megerősítették, hogy az üzemben valóban komoly tűzeset történt. Az orosz energiaszektor egyre gyakrabban kerül célkeresztbe.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!