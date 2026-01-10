Lángokban áll a volgográdi olajfinomító - videó

A támadást Andrij Bocsarov, a Volgográdi régió kormányzója is megerősítette. Tájékoztatása szerint tűz keletkezett egy olajfinomítóban, miután drónok roncsai zuhantak le a létesítmény közelében. A kormányzó közösségi oldalán azt írta: a tűzesetet a dróntörmelékek okozták, a hatóságok és a katasztrófavédelem egységei pedig azonnal a helyszínre vonultak. Hangsúlyozta, hogy az illetékes szolgálatok jelenleg is dolgoznak a károk felszámolásán és a helyzet stabilizálásán, számolt be róla az Unian.

Tűz keletkezett az olajfinomítóban, miután drónok roncsai zuhantak le a létesítmény közelében Fotó: AFP

Nemcsak a Volgográdi régióban észleltek dróntevékenységet. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a főváros felett is sikerült lelőni egy pilóta nélküli repülő eszközt. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálatok és a műszaki egységek a helyszínen dolgoznak, a lakosságot pedig nem fenyegeti veszély. Az orosz védelmi minisztérium összesítése alapján az éjszaka folyamán összesen 59 drónt semmisítettek meg az ország különböző térségeiben.

A közlés szerint három drónt a moszkvai régió felett lőttek le, ami jelzi, hogy a támadások már nem csak a határ menti régiókra korlátozódnak.

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı https://t.co/zxj3gFyKMe — Star Dünya (@StarDisHaberler) January 10, 2026

Az elmúlt hónapokban több oroszországi energetikai létesítmény is dróntámadás célpontjává vált. Nem sokkal az újév előtt például a szizrani olajfinomítót érte támadás, amely után tüzek keletkeztek az üzemben. A lángokat akkor is csak jelentős erőfeszítések árán sikerült megfékezni.

Korábban, 2025 októberében egy dróntámadás következtében a Volgográdi régióban található egyik elektromos alállomás rongálódott meg, ami áramkimaradást okozott a környéken.

Ugyanebben a hónapban drónok csapódtak be a Kotovo városában működő Lukoil gázfeldolgozó üzembe is, ahol szintén tűz ütött ki. A később nyilvánosságra hozott műholdfelvételek – köztük a NASA felvételei – megerősítették, hogy az üzemben valóban komoly tűzeset történt. Az orosz energiaszektor egyre gyakrabban kerül célkeresztbe.