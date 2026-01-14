Orbán Balázs: Elkezdődött a nemzetek új kora

A Winston Marshall Show legújabb adásának a magyar miniszterelnök politikai igazgatója volt a vendége. A beszélgetés során Orbán Balázs kifejtette, hogy miért gondolja úgy, hogy a liberális világrendnek és a „másolásnak” vége van, miért tart ki hazánk a béke és a migrációellenes álláspontja mellett, és arról is beszélt, hogy milyen változásokra van szükség Európában.

Orbán Balázs szerint hazánk nem akar más országokat megmenteni, csak szeretné megőrizni kulturális és társadalmi rendjét

Fotó: AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Szovjetunió felbomlása után mindenki azon volt, hogy az amerikai mintát másolja. Ez a rendszer azonban egy kétpólusú világra és egy erős Európára épült, amelyek közül ma már egyik sem állja meg a helyét. Orbán Balázs emlékeztetett, hogy ma már egy többpólusú világot látunk, hiszen Kína, India, Oroszország, az arab térség, Törökország, Izrael és a délkelet-ázsiai nagy országok mind önálló hatalmi központok, saját érdekekkel.

Ebből a helyzetből Orbán Balázs szerint az is következik, hogy a „másolás korszakának” immár vége, hiszen minden országnak a maga érdekeihez igazodó politikát kell folytatnia.

Hazánk pedig megtanulta, hogy egy kis nemzet létezése és fennmaradása soha nem lehet magától értetődő, főleg nem akkor, ha folyamatosan a nagyhatalmak gyűrűjében létezik. Orbán Balázs szerint ezen gondolatból született meg az a stratégia, ami szerint hazánk minden jelentős hatalmi központtal kapcsolatot tart fenn, és úgy alakítja a külpolitikáját, hogy egyik nagyhatalom se tudjon Magyarország rovására érvényesülni.

Orbán Balázs szerint hazánk nem EU-ellenes

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint habár sokan vádolják azzal a kormányt, hogy az EU elhagyását tűzte ki célul, ez nem igaz. Orbán Balázs szerint a magyar kormány továbbra is támogatja az Európai Uniót, mint gazdasági együttműködést, ahogy a szabad piacot is támogatja.

Ugyanakkor hazánk elutasítja, hogy a brüsszeli vezetés ideológiai alapon pénzügyi és jogi eszközökkel próbálja meg rákényszeríteni hazánkat bármire.

Orbán Balázs szerint a magyar kormánynak így nem, hogy nem célja az EU-ból való kilépés, épp ellenkezőleg, meg akarja reformálni azt, le akarja cserélni a brüsszeli elitet egy olyan vezetésre, amely nagyobb tiszteletet tanúsít a tagállami szuverenitás iránt.

A miniszterelnök politikai igazgatója emellett megjegyezte, hogy az európai elhibázott politika következményei több ponton is látszanak.

Maradunk migránsmentes ország

Orbán Balázs szerint hazánk nem véletlenül tart ki a bevándorlásellenes álláspontja mellett, hiszen Európa nyugati részén már látszanak a problémák amiket magával hoz a migráció. Hazánk ugyanakkor nem akar megmenteni senkit, a magyarok egyszerűen csak szeretnék megtartani hazájuk kulturális és társadalmi rendjét.

A politikus szerint habár a migrációs válság idején számtalan politikus a pozitív gazdasági hasznot hangsúlyozta a bevándorlás kapcsán, ma már látszik, hogy ez nem valósult meg.

Vannak azonban helyette párhuzamos társadalmak, növekvő társadalmi feszültségek és biztonsági kockázatok. Hazánk azonban ezekből eddig sem és továbbra sem kér, hiszen a magyar kormány megítélése szerint könnyebb nem beengedni a migránsokat, mint később kiutasítani őket, ha már bejutottak.