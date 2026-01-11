Orbán Balázs figyelmeztet: Az európai vezetők döntöttek, háborúba mennek – videó

Orbán Balázs új videójában arra figyelmeztet, hogy a Tisza és a DK át akarják állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra.

Orbán Balázs: A Tisza és a DK is döntött: ők is a brüsszeli, háborús utat választják Fotó: MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója a felvételen így fogalmazott: „A hadigazdaság nem vicc. A háborús gazdaság nem gyerekség. A hadigazdaság törvényei könyörtelenek. Ha arra az útra lépsz, végül mindent fel kell áldoznod az oltárán”. Közölte: Brüsszel döntött, az európai vezetők döntöttek: háborúba mennek.

A történészek majd megírják, hogyan sodródott háborúba Európa. Szemtanúként majd én is állok a rendelkezésükre. De nekünk most a tényekre, a ma és a holnap könyörtelen tényeire kell figyelnünk

– mutatott rá. Rávilágított, hogy Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze.

Elköltött eddig 180 milliárd eurót, és most ad újabb 90 milliárd euró hadikölcsönt Ukrajnának. Tudjuk, az ukránok sohasem fogják visszafizetni. Hogy is fizetnék?

– tette fel a kérdést. Emlékeztetett: most vagyunk 270 milliárd eurónál. Ezt a pénzt csak úgy lehet visszaszerezni, ha legyőzik Oroszországot és háborús jóvátételre kötelezik. Ezért mennek befelé a háborúba. Futnak a pénzük után? Győzelem vagy tengernyi kidobott pénz? És a kidobott pénz nagy részét ők is hitelből vették föl – jegyezte meg.

Ha nem tudják orosz jóvátételből és hadisarcból előteremteni, akkor majd saját erejükből, a saját gazdaságukból kell elvenniük, vagyis elköltötték, felélték a saját gyermekeik jövőjét

– zárta gondolatait.