Orbán Balázs: Magyarország kimarad a brüsszeli hadigazdaságból

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új Facebook-posztban osztott meg egy fotót, amelyen Orbán Viktort idézi: Magyarország nem fogadja el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra állítanák át az uniós tagállamok gazdaságait.

Orbán Balázs (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

A posztban kiemelt idézet szerint:

Nem fogadjuk el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra akarják átállítani a tagállamok gazdaságait. Meggyőződésünk, hogy ez nem szolgálja a béke ügyét, és a tagállamok érdekét sem. Magyarország úgy döntött, hogy kimarad ebből a hadigazdaságból és inkább békegazdaságot építünk.

„Nem hadigazdaságot, hanem békegazdaságot akarunk” – jelentette ki korábban Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a kormány elutasítja a brüsszeli döntéseket, nem küldi a magyarok pénzét Ukrajnába, és megszorítások helyett a családok támogatására, a munkára és a gazdasági stabilitásra épít.