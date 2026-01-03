Hírlevél
Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

Orbán Viktor győzelmére fogad a Politico

A baloldali lap az év elején vette számba a legfontosabb politikai eseményeket és azok lehetséges kimeneteleit. A Politico listáján a magyarországi választás is szerepel, amelynek kapcsán a lap elismeri: a miniszterelnök és a Fidesz győzelmére jelenleg igen komoly esély mutatkozik.
Orbán ViktorFideszPolitico

A baloldali zászlóshajó is Fidesz-győzelemre számít az áprilisi választáson. A Politico év eleji cikkében gyűjtötte össze 2026. meghatározó eseményeit, ide sorolva a magyar választásokat is, amit még a baloldali lap szerint is Orbán Viktor fog megnyerni. 

A Politico Orbán győzelmére fogad
A Politico Orbán győzelmére fogad 
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A magyar választás természetesen nem egyedüliként szerepel a listán, azonban ha megnézzük, hogy milyen események is találhatóak mellette, az jól rávilágít arra, hogy még a globalista baloldal is felismerte, hogy egy történelmi választás előtt állunk. Az áprilisi választás olyan események mellett szerepel, mint az ukrán háború lezárása, vagy éppen egy új pénzügyi válság kitörése.

A cikkben a Politico felemlegeti az európai vezetők számára fájdalmas tényt, hogy Orbán Viktor az elmúlt három választáson sikerre vezette a Fideszt. 

A Politico maga is elismeri, hogy a brüsszeli elit mindent meg fog tenni Orbán Viktor megbuktatása érdekében. Ugyanakkor Frank Füredi, az MCC brüsszeli központjának vezetője a lapnak arról beszélt: a magyarországi választás nem lesz hermetikusan elzárva a külső hatásoktól. A szakértő szerint erre jó példát szolgáltatnak az októberi cseh választások, ahol fordulat következett be, és Andrej Babis vezetésével patrióta kormány alakult.

Frank Füredi szerint szintén bizakodásra ad okot a lengyel elnökválasztás, ahol Karol Nawrocki került ki győztesen. 

Ugyanakkor a Politico szerint azt mindenki érzi, hogy ez még nem egy lefutott választás, főként a bizonytalan szavazók miatt. A lap szerint nem véletlen tehát a mozgósítás sem, ugyanakkor azt megjegyzik, hogy Magyar Péter jelenleg hasznot próbál húzni a háború okozta nehézségekből, ez azonban lehet, hogy nem lesz elég. 

A lap szerint ugyanakkor Orbánnak eddig még mindig működött a taktikája, így könnyen lehet, hogy áprilisban ismét ő és a Fidesz kerül ki győztesen. 

