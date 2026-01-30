Orbán Viktor országjárásra indul

Hírlevél
Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal – majd utána után indul az országjárás, jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi bejegyzése szerint a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és annak stábjával való reggeli megbeszélésen áttekintették a napi programot.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor )

Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal

 – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor rendszeresen használja közösségi oldalait arra, hogy a polgárokat tájékoztassa a kormány tevékenységéről és saját programjairól, így a mai bejelentés is a közvetlen kommunikációt szolgálja.

 

