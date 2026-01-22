Orbán Viktor is ott van Donald Trump nagy bejelentésénél

A kezdeményezést eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére és a háború utáni újjáépítés összehangolására hozták létre, időközben azonban egy szélesebb nemzetközi konfliktuskezelő testületté bővült, amelyhez több tucat ország csatlakozott.

Donald Trump ma Davosban jelenti be hivatalosan és írja alá a Béketanács alapokmányát. Az eseményen Orbán Viktor is jelen lesz, mivel Magyarország a testület tagja (Fotó: AFP)

A meghívást elfogadó országok között szerepel Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, valamint a NATO-tag Törökország és Magyarország.

A részt vevő államok között van továbbá Marokkó, Pakisztán, Indonézia, Koszovó, Kazahsztán, Üzbegisztán, Vietnam, Argentína, Örményország, Azerbajdzsán és Belarusszia – írja az Anadolu.

A Fehér Ház a múlt héten jelentette be a Béketanács megalakulását, egyidejűleg jóváhagyta a Gáza igazgatásáért felelős Nemzeti Bizottság létrehozását is. Ez utóbbi egyike annak a négy testületnek, amelyeket a Gázai övezet átmeneti időszakának irányítására jelöltek ki. A tanács létrehozása egybeesett a tűzszüneti megállapodás második szakaszának elindításával, amely véget vetett Izrael gázai háborújának.

A Béketanács – amelynek élén várhatóan Donald Trump élethosszig tartó elnökként áll majd – nemzetközi békeépítő szervezetként működne, megbízatása pedig nem korlátozódna kizárólag Gázára.

Trump’s Board of Peace charter is ready for signing at Davos pic.twitter.com/q7736RaI8b — Tim Langan (@TimLangan13) January 22, 2026

Amint azt az Origo is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől a Béketanácsba. A magyar miniszterelnök Donald Trump meghívására Davosba utazott, ahol Magyarország nevében aláírják a Béketanácshoz való csatlakozást.

Davosban aláírják a Béketanács alapokmányát

A davosi aláírási ceremónián Tony Blair volt brit miniszterelnök is jelen van, amikor Trump a Világgazdasági Fórum keretében hivatalosan bejelenti és aláírja a Béketanács alapokmányát. Blairt kinevezték a testület Végrehajtó Testületébe, amelynek feladata a Béketanács működőképessé tétele, különösen a gázai háborút követő átmeneti időszakkal kapcsolatos elképzelések végrehajtása.

Közben Nagy-Britannia azt nyilatkozta, nem írja alá a Béketanácshoz kapcsolódó megállapodást. Yvette Cooper brit külügyminiszter közlése szerint London támogatja Donald Trump gázai terveit, ugyanakkor jogi és politikai aggályai vannak a kezdeményezéssel kapcsolatban, különösen Vlagyimir Putyin esetleges részvétele miatt, mivel Oroszország nem mutatott elkötelezettséget az ukrajnai béke iránt.