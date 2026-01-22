Orbán Viktor is ott van Donald Trump nagy bejelentésénél

A kezdeményezést eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére és a háború utáni újjáépítés összehangolására hozták létre, időközben azonban egy szélesebb nemzetközi konfliktuskezelő testületté bővült, amelyhez több tucat ország csatlakozott.
A meghívást elfogadó országok között szerepel Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, valamint a NATO-tag Törökország és Magyarország.
A részt vevő államok között van továbbá Marokkó, Pakisztán, Indonézia, Koszovó, Kazahsztán, Üzbegisztán, Vietnam, Argentína, Örményország, Azerbajdzsán és Belarusszia – írja az Anadolu.
A Fehér Ház a múlt héten jelentette be a Béketanács megalakulását, egyidejűleg jóváhagyta a Gáza igazgatásáért felelős Nemzeti Bizottság létrehozását is. Ez utóbbi egyike annak a négy testületnek, amelyeket a Gázai övezet átmeneti időszakának irányítására jelöltek ki. A tanács létrehozása egybeesett a tűzszüneti megállapodás második szakaszának elindításával, amely véget vetett Izrael gázai háborújának.
A Béketanács – amelynek élén várhatóan Donald Trump élethosszig tartó elnökként áll majd – nemzetközi békeépítő szervezetként működne, megbízatása pedig nem korlátozódna kizárólag Gázára.
Amint azt az Origo is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől a Béketanácsba. A magyar miniszterelnök Donald Trump meghívására Davosba utazott, ahol Magyarország nevében aláírják a Béketanácshoz való csatlakozást.
Davosban aláírják a Béketanács alapokmányát
A davosi aláírási ceremónián Tony Blair volt brit miniszterelnök is jelen van, amikor Trump a Világgazdasági Fórum keretében hivatalosan bejelenti és aláírja a Béketanács alapokmányát. Blairt kinevezték a testület Végrehajtó Testületébe, amelynek feladata a Béketanács működőképessé tétele, különösen a gázai háborút követő átmeneti időszakkal kapcsolatos elképzelések végrehajtása.
Közben Nagy-Britannia azt nyilatkozta, nem írja alá a Béketanácshoz kapcsolódó megállapodást. Yvette Cooper brit külügyminiszter közlése szerint London támogatja Donald Trump gázai terveit, ugyanakkor jogi és politikai aggályai vannak a kezdeményezéssel kapcsolatban, különösen Vlagyimir Putyin esetleges részvétele miatt, mivel Oroszország nem mutatott elkötelezettséget az ukrajnai béke iránt.
Donald Trump a csúcstalálkozón arról is beszélt, hogy szerinte „béke van a Közel-Keleten”, hozzátéve: elmondása szerint eddig nyolc háborút sikerült rendezniük, és úgy véli, hamarosan egy újabb konfliktus lezárása következhet. Az amerikai elnök ugyanakkor megjegyezte: az ukrajnai háborút korábban olyan ügynek tartotta, amely könnyen megoldható lesz, ám végül ez bizonyult a legnehezebb feladatnak.