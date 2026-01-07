Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul. 1998 és 2002 között töltötte be először a tisztséget, majd 2010 óta négy egymást követő ciklust nyert meg, ezzel ő az Európai Unió legrégebben hivatalban lévő miniszterelnöke. A belga sajtó abban reménykedik, hogy a Tisza Párt megnyerheti az idei országgyűlési választásokat Magyarországon, és így semmi sem akadályozhatja Ukrajna EU-csatlakozását és a háborúval kapcsolatos uniós döntések meghozatalát.

A lap Végh Zsuzsanna, a German Marshall Fund elemzőjére hivatkozva azt írja, hogy Magyar Péter tavalyi megjelenése az ellenzék élén „új dinamikát” hozott a magyar politikába, így Orbán Viktor most először egyetlen ellenféllel néz szembe az országgyűlési választásokon. A belga hírportál is elismeri, hogy a magyar miniszterelnök választási veresége európai szinten is komoly következményekkel járhat, mivel számos nagy horderejű döntéshez – így az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésekben is – a 27 tagállam egyhangú döntésére van szükség.

Orbán Viktor: Háború és béke között kell választani

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel 2030-ig háborúba készül. A magyar kormány ezzel szemben elutasítja a hadigazdaságot, és egyértelműen és megingathatatlanul a béke mellett áll ki. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta:

amíg ő vezeti az országot, a magyarok pénze a családoknál marad, nem Ukrajnába kerül, és megszorítások helyett továbbra is teljesítik a vállalt intézkedéseket.

Az idei választáson háborúról vagy békéről kell döntenünk – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a háború kérdése határozza meg a közelgő választás valódi tétjét.

Manfred Weber a legnagyobb háborús uszító. Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. A céldátum 2030

– fogalmazott.

Ki lesz a Fidesz 2026-os jelöltje?

Zseniális választ adott Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy ki lehet a 2026-os választásokon a miniszterelnök-jelölt a Fidesznél.

A Fidesz testületében az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam”

– közölte Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bár keresik ezt a személyt, de egyelőre nem találták meg.



