Idén újra országgyűlési választásokra kerül sor Magyarországon. Orbán Viktor immáron hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul. A belga média ellenzéki győzelemben reménykedik, amivel ezáltal zöld utat kaphatna Ukrajna EU-csatlakozása, és a brüsszeli háborús tervek utolsó akadálya is elhárulna. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy háború és béke között kell majd választani Magyarországon.
országgyűlési választásokOrbán Viktor2026Magyar Péter

Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul. 1998 és 2002 között töltötte be először a tisztséget, majd 2010 óta négy egymást követő ciklust nyert meg, ezzel ő az Európai Unió legrégebben hivatalban lévő miniszterelnöke. A belga sajtó abban reménykedik, hogy a Tisza Párt megnyerheti az idei országgyűlési választásokat Magyarországon, és így semmi sem akadályozhatja Ukrajna EU-csatlakozását és a háborúval kapcsolatos uniós döntések meghozatalát.

Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul
Fotó: MTI

A lap Végh Zsuzsanna, a German Marshall Fund elemzőjére hivatkozva azt írja, hogy Magyar Péter tavalyi megjelenése az ellenzék élén „új dinamikát” hozott a magyar politikába, így Orbán Viktor most először egyetlen ellenféllel néz szembe az országgyűlési választásokon. A belga hírportál is elismeri, hogy a magyar miniszterelnök választási veresége európai szinten is komoly következményekkel járhat, mivel számos nagy horderejű döntéshez – így az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésekben is – a 27 tagállam egyhangú döntésére van szükség.

Orbán Viktor: Háború és béke között kell választani

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel 2030-ig háborúba készül. A magyar kormány ezzel szemben elutasítja a hadigazdaságot, és egyértelműen és megingathatatlanul a béke mellett áll ki. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: 

amíg ő vezeti az országot, a magyarok pénze a családoknál marad, nem Ukrajnába kerül, és megszorítások helyett továbbra is teljesítik a vállalt intézkedéseket.

Az idei választáson háborúról vagy békéről kell döntenünk – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a háború kérdése határozza meg a közelgő választás valódi tétjét. 

Manfred Weber a legnagyobb háborús uszító. Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. A céldátum 2030

– fogalmazott.

Ki lesz a Fidesz 2026-os jelöltje?

Zseniális választ adott Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy ki lehet a 2026-os választásokon a miniszterelnök-jelölt a Fidesznél. 

A Fidesz testületében az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam”

– közölte Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bár keresik ezt a személyt, de egyelőre nem találták meg.


