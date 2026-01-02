Ezt nem láttuk jönni! Már a Politico is úgy véli, hogy nem érdemes a Tisza győzelmére fogadni

Hírlevél
A Politico részletes elemzést adott ki az Európát nagyban befolyásoló idei eseményekről. A brüsszeli lap szerint Magyarország történelmének egyik legszorosabb választása elé néz, ám még a baloldali, Tiszát támogató Political Capital politikai elemzője is elismeri, nem tanácsos Orbán Viktor vereségére fogadni.
fideszmagyarországorbán viktorPolitico

Orbán Viktor az elmúlt négy választáson is győztesen került ki. Európa centristáinak és baloldalának „feketebáránya”, akik elszántan várják, hogy ezúttal megbotlik, amikor a magyarok áprilisban az urnákhoz járulnak – írja cikkében a Politico.

Nem tanácsos Orbán Viktor vereségére áhítozni.
Nem tanácsos Orbán Viktor vereségére áhítozni.
Fotó: AFP

„A választások nem lesznek elrejtve Európa elől” – fogalmazott a lapnak Frank Füredi, az MCC brüsszeli irodájának vezetője. Füredi szerint Magyarország lesz a helyszíne egy hatalmas ideológiai összecsapásnak. 

Donald Trump amerikában és a Patrióták Európában egyaránt elszánt támogatói és szövetségesei Orbán Viktornak. Füredi szerint máris erőt merítenek a csehországi parlamenti választások októberben elért eredményéből, amelyen a jobboldali Andrej Babis ANO pártja nagy győzelmet aratott.

A lengyelországi elnökválasztáson idén elért nemzeti konzervatív győzelem is bizakodásra ad okot. A Politico szerint Orbán Viktor hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt 15 évben szembesült, a választási kampány pedig már meg is kezdődött. Magyar Péter és a Tisza Párt sok közvélemény-kutatásban fej-fej mellett halad a Fidesszel, viszont a magyarok egynegyede még mindig bizonytalan – teszi hozzá a lap.  

„Pár jól sikerült manőver és sok kampányolás” megváltoztathatja a közvélemény-kutatások eredményét, véli Krekó Péter, a budapesti Political Capital politikai elemzője, és ő is elismeri: a Tisza állítólagos előnye nem megváltoztathatatlan.

 

