Ezt nem láttuk jönni! Már a Politico is úgy véli, hogy nem érdemes a Tisza győzelmére fogadni

Orbán Viktor az elmúlt négy választáson is győztesen került ki. Európa centristáinak és baloldalának „feketebáránya”, akik elszántan várják, hogy ezúttal megbotlik, amikor a magyarok áprilisban az urnákhoz járulnak – írja cikkében a Politico.

Nem tanácsos Orbán Viktor vereségére áhítozni.

Fotó: AFP

„A választások nem lesznek elrejtve Európa elől” – fogalmazott a lapnak Frank Füredi, az MCC brüsszeli irodájának vezetője. Füredi szerint Magyarország lesz a helyszíne egy hatalmas ideológiai összecsapásnak.

Donald Trump amerikában és a Patrióták Európában egyaránt elszánt támogatói és szövetségesei Orbán Viktornak. Füredi szerint máris erőt merítenek a csehországi parlamenti választások októberben elért eredményéből, amelyen a jobboldali Andrej Babis ANO pártja nagy győzelmet aratott.

A lengyelországi elnökválasztáson idén elért nemzeti konzervatív győzelem is bizakodásra ad okot. A Politico szerint Orbán Viktor hívei sem kételkednek abban, hogy ez lesz a legnehezebb választás, amellyel az elmúlt 15 évben szembesült, a választási kampány pedig már meg is kezdődött. Magyar Péter és a Tisza Párt sok közvélemény-kutatásban fej-fej mellett halad a Fidesszel, viszont a magyarok egynegyede még mindig bizonytalan – teszi hozzá a lap.

„Pár jól sikerült manőver és sok kampányolás” megváltoztathatja a közvélemény-kutatások eredményét, véli Krekó Péter, a budapesti Political Capital politikai elemzője, és ő is elismeri: a Tisza állítólagos előnye nem megváltoztathatatlan.