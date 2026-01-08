Világsztár zenész, Winston Marshall is beállt Orbán Viktor mögé

Más EU-vezetőkkel, a liberális elittel, sőt Moszkvával és Pekinggel ellentétben Orbán Viktor nem hivatkozott a „nemzetközi jogra” az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai szocialista diktátor, Nicolás Maduro elfogására reagálva. Ehelyett azt mondta, hogy a művelet a „nemzetek új korszakának” kezdetét jelenti. Ezért megkérdeztem tőle, hogy a „nemzetközi jog” még jelent-e valamit...