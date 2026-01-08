Hírlevél
Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Meghalt Sergio J. Ramos

Világsztár zenész, Winston Marshall is beállt Orbán Viktor mögé

A nemzetközi zenei élet egyik legismertebb alakja, a Mumford & Sons egykori bendzsósa, Winston Marshall nemcsak megosztotta Orbán Viktor mondatait az X-en, hanem személyesen is eljött Budapestre, hogy kérdést tegyen fel a miniszterelnöknek a nemzetközi sajtótájékoztatón. A világhírű zenészből lett konzervatív véleményvezér nyíltan támogatja Orbán Viktor álláspontját.
Orbán ViktorWinstonzenészposztsajtótájékoztató

Winston Marshall megosztotta az X-en Orbán Viktor magyar miniszterelnök szavait, amelyek szerint a venezuelai események a „nemzetek új korszakának” kezdetét jelentik.

Világsztár zenész, Winston Marshall is kérdezett a budapesti sajtótájékoztató alkalmával Orbán Viktortól, amelyre a választ a közösségi médiában is megosztotta (Forrás: Twitter)

Más EU-vezetőkkel, a liberális elittel, sőt Moszkvával és Pekinggel ellentétben Orbán Viktor nem hivatkozott a „nemzetközi jogra” az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai szocialista diktátor, Nicolás Maduro elfogására reagálva. Ehelyett azt mondta, hogy a művelet a „nemzetek új korszakának” kezdetét jelenti. Ezért megkérdeztem tőle, hogy a „nemzetközi jog” még jelent-e valamit...

– olvasható Winston Marshall bejegyzésében. A világhírű véleményvezér Orbán Viktor válaszát is megosztotta. 

 

