Mindenki retteghet? Ez Oroszország új nukleáris rakétája

Oroszország péntekre virradóra Oresnyik típusú ballisztikus rakétát indított Ukrajna irányába – erősítették meg ukrán források. Bár az orosz védelmi minisztérium nem közölte a célpontot, Kijev több robbanásról és ballisztikus rakétacsapásról számolt be a nyugat-ukrajnai Lviv térségéből – írja a CNN.
Ez mindössze a második alkalom, hogy Moszkva élesben vetette be az Oresnyiket a 2022-ben indított teljes körű invázió óta. Az első ilyen támadás 2024 novemberében történt, amikor a rakéta egy – ukrán beszámolók szerint – üres ipari létesítményt talált el Dnyipróban.
Az Oresnyik feltehetően közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta. A jelenlegi adatok alapján 1000–1600 kilométeres távolságot is képes megtenni, amerikai védelmi értékelések szerint azonban akár ennél is nagyobb, több ezer kilométeres hatótávval rendelkezhet. A mostani indításnál a rakéta valószín a dél-oroszországi Kapusztyin Jar bázisról indult, ahonnan Lviv nagyjából 1400 kilométerre fekszik.
A fegyver egyik legveszélyesebb jellemzője, hogy több, egymástól függetlenül irányítható robbanófejet hordozhat. Ezek hiperszonikus sebességgel válnak le a fő rakétatestről, és külön célpontokra irányíthatók, ami rendkívül megnehezíti az elfogásukat. Szakértők szerint az ukrán légvédelem jelenleg gyakorlatilag tehetetlen az ilyen típusú támadásokkal szemben – fogalmaz a csatorna.
Az Oresnyiket eredetileg nukleáris fegyver hordozására tervezték, bár eddig kizárólag hagyományos robbanófejjel vetették be. Ennek ellenére a rakéta használata komoly stratégiai üzenetet hordoz. Egy nyugati értékelés szerint a fegyver „a hidegháborús korszak nukleáris fenyegetését idézi vissza”.
Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha élesen reagált a támadásra.
Egy ilyen csapás az EU és a NATO határának közvetlen közelében súlyos fenyegetést jelent az európai kontinens biztonságára, és próbára teszi a transzatlanti közösséget
– fogalmazott.
Hasonlóan értékelt az uniós diplomácia vezetője, Kaja Kallas is, aki szerint „Oroszország Oresnyik rakétájának bevetése egyértelmű eszkaláció, és figyelmeztetés Európa és az Egyesült Államok felé.”
Moszkva állítása szerint a támadás válasz volt egy korábbi, állítólagos ukrán kísérletre, amely Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját célozta volna. Az amerikai hírszerzés ugyanakkor ezt az értesülést nem tartja megalapozottnak.
Elemzők szerint az Oresnyik bevetése klasszikus erődemonstráció: Moszkva emlékeztetni kívánja ellenfeleit arra, hogy továbbra is rendelkezik olyan fegyverekkel, amelyekkel Európa nagy része védtelen. A Kreml korábban azt is jelezte, hogy több ilyen rakéta sorozatgyártása zajlik, sőt egyes példányokat akár Fehéroroszországban is telepíthetnek.