Mindenki retteghet? Ez Oroszország új nukleáris rakétája

Oroszország péntekre virradóra Oresnyik típusú ballisztikus rakétát indított Ukrajna irányába – erősítették meg ukrán források. Bár az orosz védelmi minisztérium nem közölte a célpontot, Kijev több robbanásról és ballisztikus rakétacsapásról számolt be a nyugat-ukrajnai Lviv térségéből – írja a CNN.

Moszkva az Oresnyikkel válaszolt a Putyin rezidenciája elleni ukrán dróntámadásra

Fotó: AFP

Ez mindössze a második alkalom, hogy Moszkva élesben vetette be az Oresnyiket a 2022-ben indított teljes körű invázió óta. Az első ilyen támadás 2024 novemberében történt, amikor a rakéta egy – ukrán beszámolók szerint – üres ipari létesítményt talált el Dnyipróban.

Az Oresnyik feltehetően közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta. A jelenlegi adatok alapján 1000–1600 kilométeres távolságot is képes megtenni, amerikai védelmi értékelések szerint azonban akár ennél is nagyobb, több ezer kilométeres hatótávval rendelkezhet. A mostani indításnál a rakéta valószín a dél-oroszországi Kapusztyin Jar bázisról indult, ahonnan Lviv nagyjából 1400 kilométerre fekszik.

A fegyver egyik legveszélyesebb jellemzője, hogy több, egymástól függetlenül irányítható robbanófejet hordozhat. Ezek hiperszonikus sebességgel válnak le a fő rakétatestről, és külön célpontokra irányíthatók, ami rendkívül megnehezíti az elfogásukat. Szakértők szerint az ukrán légvédelem jelenleg gyakorlatilag tehetetlen az ilyen típusú támadásokkal szemben – fogalmaz a csatorna.

Az Oresnyiket eredetileg nukleáris fegyver hordozására tervezték, bár eddig kizárólag hagyományos robbanófejjel vetették be. Ennek ellenére a rakéta használata komoly stratégiai üzenetet hordoz. Egy nyugati értékelés szerint a fegyver „a hidegháborús korszak nukleáris fenyegetését idézi vissza”.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha élesen reagált a támadásra.

Egy ilyen csapás az EU és a NATO határának közvetlen közelében súlyos fenyegetést jelent az európai kontinens biztonságára, és próbára teszi a transzatlanti közösséget

– fogalmazott.

Hasonlóan értékelt az uniós diplomácia vezetője, Kaja Kallas is, aki szerint „Oroszország Oresnyik rakétájának bevetése egyértelmű eszkaláció, és figyelmeztetés Európa és az Egyesült Államok felé.”