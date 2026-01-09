Moszkva az Oresnyikkel válaszolt a Putyin rezidenciája elleni ukrán dróntámadásra – videó

A tárca szerint az éjszakai csapás válasz volt az orosz elnöknek a Novgorod régióban található rezidenciája ellen december 29-én végrehajtott ukrán dróntámadásra. Ez volt az Oresnyik rakétarendszer második ismertté vált bevetése. A BBC beszámolója szerint a rakéta körülbelül 13 000 kilométer/órás sebességgel haladt ballisztikus pályán.

Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát vetett be az orosz hadsereg Fotó: AFP

Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, precíziós szárazföldi és tengeri indítású fegyverekkel, egyebek között az Oresnyik közepes hatótávolságú mobil földi rakétakomplexummal, valamint támadó pilóta nélküli repülőgépekkel tömeges csapást mértek Ukrajna területén található kritikus fontosságú célpontokra

– áll a közleményben. A minisztérium tájékoztatója értelmében a támadás elérte céljait, megsemmisültek a rezidencia elleni „terrortámadás” során bevetett drónokat gyártó üzemek, valamint az ukrán hadiipar működését biztosító energetikai objektumok.

A tárca kilátásba helyezte, hogy az ukrán „terrorcselekmények” továbbra sem maradnak válasz nélkül.

A New voice of Ukraine beszámolója szerint a közösségi médiában megjelent egy videó, amely hat egymást követő robbanást mutat.

Újra lecsapott az Oresnyik

Vlagyimir Putyin orosz elnök első alkalommal 2024. november 21-én tett bejelentést az Oresnyik bevetéséről. A célpont akkor a kelet-ukrajnai Dnyipro Juzsmas rakétagyártó hadiipari üzeme volt.

Putyin később azt hangoztatta, hogy a nyugati légvédelmi rendszereknek nincs esélyük rá, hogy lelőjék az orosz Oresnyiket, és egy „high-tech párbaj” lehetőségét is felvetette ezzel kapcsolatban.

Mint fogalmazott, elegendő mennyiségű Oresnyik gyakorlatilag megszünteti a nukleáris fegyverek bevetésének szükségességét. Azt is állította, hogy a rakétarendszer robbanófejének hőmérséklete a Nap felszínének hőfokához fogható, ami az új anyagok kifejlesztésének eredménye. A rakétarendszert december végi bejelentés szerint Oroszország után Belarussziában is hadrendbe állították.

A belgorodi régió hat településén 556 ezer ember maradt áramellátás nélkül az éjszakai ukrán rakétatámadás nyomán

– közölte Vjacseszlav Gladkov, a határmenti megye kormányzója pénteken a Telegram-csatornáján. Gladkov szerint az infrastruktúrát ért csapások nyomán ezzel együtt csaknem ugyanennyi lakosnál a fűtés is megszakadt, valamint közel 200 ezer ember víz- és szennyvízelvezetés nélkül maradt. A tájékoztatás szerint a károk helyreállításán mentőcsapatok dolgoznak. Péntekre virradóra a légvédelem a moszkvai katonai tárca szerint öt ukrán drónt lőtt le az orosz légtérben.