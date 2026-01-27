Oroszország zárt ajtók mögött már engedékenyebb

Az amerikai tárgyalásokat vezető tisztviselők szerint éles különbség van a Kreml nyilvános retorikája és az orosz delegáció zárt ajtók mögötti viselkedése között. Két, az egyeztetésekhez közel álló forrás a The Kyiv Independentnek azt mondta: Moszkva a hivatalos megszólalásokban rendre megismétli – sőt időnként fokozza – Ukrajnával szembeni területi és politikai követeléseit, miközben a háttérben jóval rugalmasabb hangnemet üt meg.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: AFP

„Általában elmondják a maximalista követeléseiket, majd hagyják, hogy a tárgyalócsoportjaik rugalmasan dolgozzanak” – fogalmazott egy amerikai tisztviselő, hozzátéve: „Ez már régóta így van”.

Kijev azonban másként látja a helyzetet. Egy, a tárgyalásokat ismerő ukrán tisztviselő szerint az amerikai fél „nagyon sajátos módon” értelmezi a diplomáciai jeleket.

Ha mindenki udvarias, az már pozitív jelnek számít

– idézi a forrást a lap, amely szerint ez önmagában még nem bizonyít érdemi előrelépést.

A kettősség különösen látványossá vált az amerikai küldöttek január 22-i moszkvai látogatása után. A találkozót követően Jurij Usakov, a Kreml egyik vezető munkatársa nyilvánosan kijelentette: „nincs értelme reménykedni” a háború rendezésében addig, amíg Ukrajna nem teljesíti Oroszország területi követeléseit – írja a The Kyiv Independent.

Hasonló hangnemet ütött meg Szergej Lavrov külügyminiszter is, aki korábban Volodimir Zelenszkij elnök eltávolítását követelte, és újra Ukrajna „denacifikációjáról” és „demilitarizálásáról” beszélt. Egy amerikai tisztviselő szerint ezek a nyilatkozatok inkább a nyilvános álláspont rögzítését szolgálják, nem pedig a tárgyalások valódi tartalmát tükrözik.

„Hajlamos vagyok figyelmen kívül hagyni a vezetők nyilvános nyilatkozatait” – mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő újságíróknak. „Putyin elnök egyértelműen kijelentette, hogy diplomáciai megoldást akar. Szaván akarjuk fogadni.”

A lap megszólaltatja Alekszandra Filippenkót, az amerikai-orosz kapcsolatok szakértőjét is, aki szerint Washington gyakran félreérti Moszkva szándékait. Emlékeztetett arra, amikor George W. Bush 2001-ben arról beszélt, hogy „Putyin szemébe nézett”, és érezte őszinteségét – ami később a nyugati illúziók szimbólumává vált.