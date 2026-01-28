Orosz drónok csaptak le az ukrán vonatra

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta meg az orosz elnököt, hogy „terrorcselekményt” követett el, miután egy ukrán személyszállító vonat elleni támadás legalább öt ember halálát okozta.

Orosz drónok csaptak le Harkivban egy személyvonatra

Fotó: AFP

Bármely országban egy civil vonat elleni dróntámadást ugyanígy értékelnének – pusztán terrorcselekményként

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy Oroszországnak nincs „katonai indoka” a civilek célba vételére. Hozzátette, hogy a találatot kapott kocsiban 18 ember tartózkodott, a vonaton pedig összesen több mint 200-an utaztak.

🇺🇦 #Ukraine - 🇷🇺 #Russia: At least three civilians were killed after Russian Shahed drones struck a passenger train in the Kharkiv region.



Reports say three UAVs hit near the locomotive and a passenger carriage, sparking a fire. Around 155 passengers were on board at the time of… pic.twitter.com/y08XnsW6wa — POPULAR FRONT (@PopularFront_) January 27, 2026

A támadás majdnem egy időben történt azzal, amikor az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt mondta, hogy „nagyon jó dolgok” történnek az Ukrajnába irányuló béketeremtési erőfeszítésekben, miközben az Egyesült Államok által közvetített béketárgyalások folytatása vasárnapra van kitűzve. Megjegyzései az abu-dzabi hétvégi háromoldalú egyeztetéseket követték, amelyeket Zelenszkij „konstruktívnak” nevezett.

Egy, a belső egyeztetéseket ismerő forrás kedden azt mondta, hogy az Egyesült Államok közölte Ukrajnával: alá kell írnia egy Oroszországgal kötendő békemegállapodást, ha amerikai biztonsági garanciákat szeretne.

Napokkal ezelőtt orosz krasznodari régiót ukrán drónok lepték el

Korábban hírt adtunk róla, hogy ukrán drónok csapást mértek egy olajfinomítóra Oroszország krasznodari határterületén január 26-ra virradó éjjel. Az orosz hatóságok szerint egy ember megsérült, miközben a károk mértéke egyelőre nem ismert. Az orosz olajipari létesítményeket célzó ukrán mélységi dróntámadások fokozódtak az elmúlt időszakban, melyek a civil lakosság körében is szedik áldozataikat.