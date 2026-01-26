Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat igazgatója nyilatkozott a Nyugat reakciójáról az Ukrajna elleni Oresnyik-csapást követően – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.
A nyugati politikusokat sokkolta az Oresnyik rakétarendszer bevetése egy nyugat-ukrajnai katonai létesítmény ellen
– mondta Nariskin. „Ami az Oresnyik rendszer harci alkalmazását illeti, amely Ukrajna nyugati régiójában eltalált egy katonai objektumot, a reakció a Nyugat katonai és politikai köreiben egyaránt megdöbbentő volt” – fogalmazott.
Az orosz védelmi minisztérium január 9-én számolt be a rakétarendszer alkalmazásáról. A találatok között szerepelt a Lviv Repülőgép-javító Üzem, ahol F–16-os és MiG–29-es repülőgépeket javítottak. Az üzem hosszú és közepes hatótávolságú drónokat is gyártott, amelyeket az ukrán fegyveres erők civil célpontok ellen indítottak mélyen Oroszország területén.
Az Oresnyik-csapás válasz volt arra a sikertelen kísérletre, amelynek során ukrán fegyveresek december 28-án állítólag megpróbálták megtámadni Vlagyimir Putyin rezidenciáját a novgorodi régióban. A támadás célzott volt, gondosan megtervezett és magas szinten összehangolt.
Összesen 91 drónt indítottak a Szumi és Csernyihivi régiókból. Ezek közül az egyik egy hat kilogrammos nagy hatóerejű robbanótöltetet hordozott, amelynek célpontja a civil lakosság volt.
Az ukrán erők több irányból kísérelték meg a támadást. Az ukrán pilóta nélküli eszközöket a brjanszki, a szmolenszki és a novgorodi régiók felett lőtték le. Károk nem keletkeztek, és nem voltak áldozatok.
Az orosz szuperfegyver mindent megváltoztat?
Korábban írtunk róla, hogy Oroszország bevetette titkos fegyverét, a hangsebesség tízszeresével repülő Oresnyiket. A hiperszonikus rakéta mindössze pár perc alatt eléri a nyugat-európai országok katonai és polgári célpontjait.