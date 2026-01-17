Miközben Kijevben mínusz 15 Celsius fokos hideg van, a helyi médiabeszámolók szerint folyamatos orosz támadás alatt állt a város az éjszaka során. Hangos robbanások történtek, a légiriadót pedig előbb feloldották majd másodszor is életbe léptették – számolt be róla a Ria Novosztyi. Ahogy arról lapunk is beszámolt, súlyos energiaválsággal küzd Ukrajna, különösen a főváros, Kijev helyzete vált kritikussá. A folyamatos orosz támadások következtében pénteken több száz lakóház maradt fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyedt.

Orosz támadás söpört végig Kijeven, sokaknál nincs fűtés

Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto

Kijevben másodszor is robbanások voltak hallhatók az éjszaka során

– közölte az Obscsesztvennoje televíziós csatorna szombaton. Ukrajna digitális átállásért felelős minisztériumának online térképe alapján jól látszik, hogy helyi idő szerint 2:33-kor légiriadót rendeltek el a városban, amit később feloldottak, 7:33-kor pedig a légiriadót ismét elrendelték.

Pitten nu, terwijl vliegvakantietje verderop in Kyiv, waar het nu buiten tussen -14°C en -16°C is, stroom- en warmteinfrastructuur in grote delen is uitgeschakeld en het nu russische drone aanvallen regent. Voor de actuele 'dreigingsbuienradar' zie:https://t.co/hLGjuHj9FZ.… pic.twitter.com/VGKIADUMqc — Harmen Sijdeur (@HarmenFS) January 17, 2026

Az orosz közlés szerint ez volt a válasz az ukrán fegyveres erők támadásaira: az orosz csapatok nagy pontosságú, légi, tengeri és szárazföldi indítású fegyverekkel, valamint drónokkal hajtottak végre csapásokat, kizárólag katonai objektumok és az ukrán hadiipari komplexum vállalatai ellen.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, január 1-jétől Ciprus tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Ursula von der Leyen Cipruson tett látogatásán kijelölte az új elnökség irányvonalát: elkötelezettséget vár Ukrajna háborús finanszírozása ügyében. Tovább kell támogatni az ukrajnai háborút, az ország EU-csatlakozását pedig végre kell hajtani.