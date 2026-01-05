Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt

Hírlevél
Az éjszaka folyamán ismét megszólaltak a szirénák Kijevben. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal is támadt, a fővárosban pedig egy kórház is megsemmisült.
OroszországKijevUkrajna

Az éjszaka folyamán ismét légiriadó volt Ukrajna több pontján. Oroszország drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett – írja a BBC ukrán kiadása. 

Oroszország több célpontot is támadott, köztük Kijevet is
Oroszország több célpontot is támadott, köztük Kijevet is 
Fotó: KIRILL CHUBOTIN / NurPhoto

A beszámolók szerint több orosz bombázó is felszállt, azonban ezek támadás nélkül landoltak. Nem sokkal később azonban megszólaltak a szirénák Ukrajna szerte. A csernyihivi hatóságok később ballisztikus rakéták becsapódásáról számoltak be, ami során energetikai létesítmények is megsérültek. 

A támadás következtében még Kijev egyes részein is elment az áram. 

A fővárosban, a jelentések szerint, sahed drónok csapódtak be egy kórház épületébe. A kijevi Obolon negyedben történt találatról Timur Tkacsenko, a katonai közigazgatás vezetője számolt be. Tájékoztatása szerint az épületből embereket evakuáltak, egy halott és két sérült van.

Az intézmény magánrendelőként működött, azonban sokan fekvőbeteg-ellátásba részesültek. 

„A helyszín átvizsgálása során egy holttestet találtak, három ember megsérült” – közölte az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat.

 

