Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt

Az éjszaka folyamán ismét légiriadó volt Ukrajna több pontján. Oroszország drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett – írja a BBC ukrán kiadása.

Oroszország több célpontot is támadott, köztük Kijevet is

Fotó: KIRILL CHUBOTIN / NurPhoto

A beszámolók szerint több orosz bombázó is felszállt, azonban ezek támadás nélkül landoltak. Nem sokkal később azonban megszólaltak a szirénák Ukrajna szerte. A csernyihivi hatóságok később ballisztikus rakéták becsapódásáról számoltak be, ami során energetikai létesítmények is megsérültek.

A támadás következtében még Kijev egyes részein is elment az áram.

A fővárosban, a jelentések szerint, sahed drónok csapódtak be egy kórház épületébe. A kijevi Obolon negyedben történt találatról Timur Tkacsenko, a katonai közigazgatás vezetője számolt be. Tájékoztatása szerint az épületből embereket evakuáltak, egy halott és két sérült van.

Az intézmény magánrendelőként működött, azonban sokan fekvőbeteg-ellátásba részesültek.

„A helyszín átvizsgálása során egy holttestet találtak, három ember megsérült” – közölte az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat.