Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

dróntámadás

Kiterjedt dróntámadás érte Oroszországot, már készül a válasz

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint kiterjedt dróntámadás érte Oroszország több régióját az éjszaka folyamán. A legtöbb drónt a Brjanszki terület felett lőtték le.
dróntámadásOroszországrobbanás

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az elmúlt éjszaka a légvédelmi egységek 90, az ukrán fegyveres erők (UAF) által indított drónt fogtak el és semmisítettek meg Oroszország régiói felett.

Dróntámadás érte Oroszországot (Fotó: AFP)
Az elmúlt éjszaka, január 3-án moszkvai idő szerint 23:30-tól január 4-én moszkvai idő szerint reggel 7:00-ig a légvédelmi riasztórendszerek 90 ukrán, merevszárnyú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg

 – áll a közleményben.

A legtöbb drónt, összesen 37-et, a Brjanszki terület felett lőtték le. Huszonkét drónt semmisítettek meg a Kurszki terület felett. Tizenegy drónt semlegesítettek a Kalugai terület és a Moszkvai terület felett, köztük három olyan drónt, amely az orosz főváros irányába tartott. Négy drónt fogtak el a Tulai terület, kettőt pedig a Voronyezsi terület felett. Egy-egy drónt lőttek le a Belgorodi terület, a Rosztovi terület és az Orjoli terület felett – írja a Life.ru

Korábban robbanás rázta meg Kurcsatov városát, a Kurszki régióban. 

Szemtanúk beszámolói szerint az égen egy vörös villanást láttak, majd ezt követően robbanás történt, amely hajnali 3:40 körül „megrázta a házak ablakait” Kurcsatov egyik külvárosában. Az erős zaj több gépkocsi riasztóját is működésbe hozta. Több robbanást észleltek Kurszk felett is.

 

