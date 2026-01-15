Szimbolikus célpontra csapott le Oroszország

Hírlevél
Oroszország egy játszóteret támadott meg a nyugat-ukrajnai Lviv városközpontjában. A célba vett játszótér a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt – jelentette be Makszim Kozickij kormányzó január 15-én.
dróntámadásorosz-ukrán háborúLviv

Az előzetes információk szerint nem jelentettek áldozatokat Oroszország dróntámadása után – közölte a Telegramon.

Oroszország célba vett egy játszóteret, amely a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt (Forrás: X-képernyőfotó)
Oroszország célba vett egy játszóteret, amely a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt (Forrás: X-képernyőfotó)

„A lökéshullám betörte az ablakokat a közeli épületekben — köztük a (közeli) Műszaki Intézetben és lakóépületekben” — jelentette Lviv polgármestere, Andrij Szadovij.

Szadovij elmondta, hogy a célba vett játszótér a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt, és megjegyezte, hogy Oroszország egy olyan szimbolikus helyet támadott, amelytől az agresszor a leginkább tart

– írja a The Kyiv Independent.

Lviv megyére először helyi idő szerint 6:09-kor adtak ki légiriadót, amely 6:51-kor ért véget.

Közben Kijev Szolomjanszki kerületében törmelék hullott egy lakóépület tetejére egy orosz támadás következtében – közölte Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.

Oroszország rendszeresen támadja az ukrán városokat és a kritikus infrastruktúrát, miközben folytatja háborúját Ukrajna ellen.

Január 8–9. éjszaka Oroszország az új Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáját lőtte ki Lvivre – közölte az orosz védelmi minisztérium –, a támadást „megtorlásnak” nevezve egy olyan ukrán dróntámadási kísérletért, amely állítólag Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját célozta volna; Kijev ezt tagadta.

Oroszország „mindent bevet”, hogy elpusztítsa Ukrajna energetikai infrastruktúráját, miután kevesebb mint egy héten belül másodszor hajtott végre tömeges támadást – mondta Mikola Kolisznyik energiaügyi miniszterhelyettes január 13-án.

 

Orosz-ukrán háború
