Szimbolikus célpontra csapott le Oroszország

Az előzetes információk szerint nem jelentettek áldozatokat Oroszország dróntámadása után – közölte a Telegramon.
„A lökéshullám betörte az ablakokat a közeli épületekben — köztük a (közeli) Műszaki Intézetben és lakóépületekben” — jelentette Lviv polgármestere, Andrij Szadovij.
Szadovij elmondta, hogy a célba vett játszótér a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt, és megjegyezte, hogy Oroszország egy olyan szimbolikus helyet támadott, amelytől az agresszor a leginkább tart
– írja a The Kyiv Independent.
Lviv megyére először helyi idő szerint 6:09-kor adtak ki légiriadót, amely 6:51-kor ért véget.
Közben Kijev Szolomjanszki kerületében törmelék hullott egy lakóépület tetejére egy orosz támadás következtében – közölte Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.
Oroszország rendszeresen támadja az ukrán városokat és a kritikus infrastruktúrát, miközben folytatja háborúját Ukrajna ellen.
Január 8–9. éjszaka Oroszország az új Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáját lőtte ki Lvivre – közölte az orosz védelmi minisztérium –, a támadást „megtorlásnak” nevezve egy olyan ukrán dróntámadási kísérletért, amely állítólag Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját célozta volna; Kijev ezt tagadta.
Oroszország „mindent bevet”, hogy elpusztítsa Ukrajna energetikai infrastruktúráját, miután kevesebb mint egy héten belül másodszor hajtott végre tömeges támadást – mondta Mikola Kolisznyik energiaügyi miniszterhelyettes január 13-án.