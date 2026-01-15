Szimbolikus célpontra csapott le Oroszország

Az előzetes információk szerint nem jelentettek áldozatokat Oroszország dróntámadása után – közölte a Telegramon.

Oroszország célba vett egy játszóteret, amely a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt (Forrás: X-képernyőfotó)

„A lökéshullám betörte az ablakokat a közeli épületekben — köztük a (közeli) Műszaki Intézetben és lakóépületekben” — jelentette Lviv polgármestere, Andrij Szadovij.

Szadovij elmondta, hogy a célba vett játszótér a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett volt, és megjegyezte, hogy Oroszország egy olyan szimbolikus helyet támadott, amelytől az agresszor a leginkább tart

– írja a The Kyiv Independent.

Lviv megyére először helyi idő szerint 6:09-kor adtak ki légiriadót, amely 6:51-kor ért véget.

Russian attack on Lviv playground and street sweeper keeps on working. Pray for Ukraine. pic.twitter.com/nYOhxLPSpT — UkraineTexas (@TexasUkraine) January 15, 2026

Közben Kijev Szolomjanszki kerületében törmelék hullott egy lakóépület tetejére egy orosz támadás következtében – közölte Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.

Oroszország rendszeresen támadja az ukrán városokat és a kritikus infrastruktúrát, miközben folytatja háborúját Ukrajna ellen.

Január 8–9. éjszaka Oroszország az új Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáját lőtte ki Lvivre – közölte az orosz védelmi minisztérium –, a támadást „megtorlásnak” nevezve egy olyan ukrán dróntámadási kísérletért, amely állítólag Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját célozta volna; Kijev ezt tagadta.

russia hit Lviv with NUCLEAR capable missiles in retaliation for the attack on putins summer home with drones that didn't happen.



As Putin just hit another apartment block in Kyiv with drones that means we can now strike the Kremlin right? By his shit logic. pic.twitter.com/vjIS0POAhB — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) January 9, 2026

Oroszország „mindent bevet”, hogy elpusztítsa Ukrajna energetikai infrastruktúráját, miután kevesebb mint egy héten belül másodszor hajtott végre tömeges támadást – mondta Mikola Kolisznyik energiaügyi miniszterhelyettes január 13-án.