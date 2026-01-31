Vjacseszlav Volodin szerint az orosz parlament alsóházának gyakorlatilag valamennyi képviselője határozottabb fellépést sürget az ukrán csapatokkal szemben. Megjegyezte azt is, hogy az Állami Duma rendszeresen tárgyalja a különleges katonai művelet (SMO) céljainak mielőbbi elérésével kapcsolatos kérdéseket – számolt be a Lenta.

Oroszország szerint Ukrajnában „megtorló fegyvereket” kellene bevetni (Fotó: AFP)

Hozzátette:

az orosz fegyveres erők folytatják aktív offenzívájukat az ukrajnai harci övezetben.

Volodin tanácsa Zelenszkijnek

Volodin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt tanácsolta, hogy tartsa be az orosz és az amerikai vezetők, Vlagyimir Putyin és Donald Trump anchorage-i tárgyalásain született valamennyi megállapodást. A dumaelnök ezt „az еgyetlen helyes útnak” nevezte az ukrán politikus számára.

Zelenszkij legutóbbi nyilvános nyilatkozatában kijelentette: nem hajlandó Moszkvába utazni, hogy tárgyaljon Oroszországgal, valamint hogy Kijev nem mond le a Donbászról és a Zaporizzsjai Atomerőműről „harc nélkül”.

Volodin erre reagálva „elégtelennek” nevezte Zelenszkij kijelentéseit, és emlékeztetett arra, hogy szerinte az ukrán elnök „lerombolta Ukrajna államiságát és számos állampolgár haláláért felelős”. A dumaelnök szerint Zelenszkij hozzáállása a rendezéshez további problémákat okoz az ukrán nép számára.

‼️Депутаты Госдумы настаивают на применении "оружия возмездия" и достижении целей спецоперации, сообщил Володин. pic.twitter.com/n62TjQkU2h — Natalya (@Nancy_NB_713) January 30, 2026

Orosz magyarázat a „megtorló fegyverekről”

Andrej Kolesznyik, az Állami Duma képviselője szintén megszólalt a „megtorló fegyverek” kérdésében. Elmondása szerint eljött az ideje annak, hogy az orosz hadsereg erősebb fegyvereket vessen be az ukrajnai harci műveletek során.

Kolesznyik úgy fogalmazott:

„egyszer és mindenkorra véget kell vetni” a konfliktusnak. Hozzátette: jelenleg Oroszország főként hagyományos fegyvereket alkalmaz, nagy hatóerejűeket pedig nem. Kijelentette, hogy Oroszországnak ennél erősebb, nem nukleáris fegyverei is vannak, amelyek TNT-egyenértéke nagyobb, például a Burevesztnyiknél.

A képviselő egyetértett a duma többségének álláspontjával, miszerint Oroszországnak növelnie kellene katonai erejét az úgynevezett északi katonai körzetben. Kolesznyik emlékeztetett arra is, hogy Moszkva jelenleg egyoldalúan tesz tűzszüneti javaslatokat, amelyeket Kijev szerinte gyengeségként értelmezhet.